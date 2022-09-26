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Глава Дагестана назвал акции против мобилизации провокацией из-за рубежа

Глава Дагестана Меликов заявил, что протесты против мобилизации организованы из-за рубежа
Меликов назвал митинги против частичной мобилизации провокациями и призвал жителей Дагестана «не становиться жертвами информационной войны»
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Акции против частичной мобилизации в Махачкале были подготовлены и управлялись в том числе из-за рубежа, написал в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Участвуют ли в этих акциях сами провокаторы? Нет. Отправили бы они своих детей, жён и сестёр бросаться на полицейских при исполнении? Нет. Стравливая дагестанцев, они (провокаторы) пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги», — заявил Меликов.

Он призвал жителей Дагестана «не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны» и добавил, что республика выполнит задачи по частичной мобилизации, поставленные президентом.

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Сергей Меликов

Ранее 26 сентября в Махачкале и Хасавюрте прошли задержания на акции против мобилизации, сообщила Baza.

Протесты в регионе продолжаются второй день. 25 сентября в соцсетях появились сообщения о том, что жители села Эндирей в Дагестане перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала. В администрации Хасавюртовского района заявили РБК, что из села мобилизовали двух человек и что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, сказали в мэрии.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Дагестан частичная мобилизация протесты Сергей Меликов Военная операция на Украине
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