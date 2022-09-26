Глава Дагестана назвал акции против мобилизации провокацией из-за рубежа
Акции против частичной мобилизации в Махачкале были подготовлены и управлялись в том числе из-за рубежа, написал в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
«Участвуют ли в этих акциях сами провокаторы? Нет. Отправили бы они своих детей, жён и сестёр бросаться на полицейских при исполнении? Нет. Стравливая дагестанцев, они (провокаторы) пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги», — заявил Меликов.
Он призвал жителей Дагестана «не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны» и добавил, что республика выполнит задачи по частичной мобилизации, поставленные президентом.
Ранее 26 сентября в Махачкале и Хасавюрте прошли задержания на акции против мобилизации, сообщила Baza.
Протесты в регионе продолжаются второй день. 25 сентября в соцсетях появились сообщения о том, что жители села Эндирей в Дагестане перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала. В администрации Хасавюртовского района заявили РБК, что из села мобилизовали двух человек и что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, сказали в мэрии.