Посол заявил, что ЛНР не рассчитывает на признание Запада

Родион Мирошник во время голосования на референдуме о присоединении ЛНР к России, 23 сентября 2022 г. (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Власти ЛНР не рассчитывают на то, что западные страны признают результаты референдума о вхождении в состав России. Об этом заявил посол республики в России Родион Мирошник в интервью «РИА Новости».

«Мы не рассчитываем на признание Запада и не будем тратить на это время — в этом нет ни малейшей необходимости. А дальше история расставит свои точки над i в последующих процессах», — сказал он.

Мирошник назвал «садо-мазо-заявления» европейских политиков «достаточно абсурдными» и отметил, что смысла делать какие-либо выводы на их основе нет.

С 23 по 27 сентября в украинских регионах, которые Россия взяла под контроль, прошли референдумы о вхождении в состав России. Помимо ДНР и ЛНР, их провели в Херсонской области и части Запорожья.

По данным местных избиркомов, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области «за» проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.



Помимо Украины, с критикой референдумов выступили представители правительств Евросоюза, США, Канады, Турции, Казахстана и других стран.