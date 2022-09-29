«Ведомости» узнали даты возможного визита Путина в Казахстан

Визит российского президента Владимира Путина в Казахстан может состояться 13-14 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к МИД России. Глава государства посетит Астану, уточняет газета.

Собеседник издания, близкий к администрации президента, подтвердил, что такой визит возможен. Сопровождать Путина, вероятно, будет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В рамках визита Путин встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

На фоне объявления в России частичной мобилизации число граждан страны, желающих выехать в Казахстан, резко возросло. 27 сентября власти республики сообщили, что к ним с 21 сентября прибыли почти 100 тыс. россиян, однако большая часть из них использовала страну как транзитный пункт.

Токаев говорил, что вопрос с прибытием такого большого числа граждан соседнего государства будет обсуждаться с российской стороной. Однако президент не уточнял, на каком уровне.

Осенью встреч между Путиным и Токаевым еще не было. 1 сентября они провели телефонные переговоры, говорили об отношениях Астаны и Москвы.

Летом главы государств встречались трижды, но именно двусторонних встреч было две: одна в июне в рамках Петербургского экономического форума и другая в августе в Сочи.