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В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета

«Незначительное столкновение» двух самолетов произошло в аэропорту Хитроу Лондона, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Столкновение произошло около 20:00 по местному времени 28 сентября (22:00 мск), сообщила Лондонская пожарная команда. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров и экипаж эвакуировали.

По данным газеты, один самолетов принадлежал компании Korean Air, другой — Icelandair. Один из пассажиров рассказал The Guardian, что первое воздушное судно задело крылом хвост второго во время руления. Собеседник издания отметил, что из-за происшествия в самолете не было паники, пассажиры почти ничего не почувствовали.

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В июле столкновение двух самолетов в аэропорту Лас-Вегаса привело к гибели четырех человек. Инцидент произошел с одномоторными Piper PA-46 и Cessna 172, на борту каждого было по два человека. Сообщалось, что Piper заходил на посадку, когда врезался в Cessna. В результате первое судно разбилось в поле к востоку от взлетно-посадочной полосы, а второе упало в водоем.

Теги
Лондон Хитроу самолеты столкновение
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