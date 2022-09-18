Три человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США

В округе Боулдер, штат Колорадо (США) в воздухе столкнулись легкий самолет Sonex Xenos и одномоторный самолет Cessna 172, в результате погибли три человека. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

По данным Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA), самолеты столкнулись неподалеку от аэропорта Вэнс-Брэнд в муниципалитете Лонгмонт в 8:50 утра по местному времени (16:50 мск). Самолеты упали в двух разных местах: один из них приземлился на деревья, а другой врезался в соседнее поле, рассказали представители офиса шерифа.

В FAA уточнили, что на борту Cessna 172 находились два человека Эти данные подтвердил офис шерифа и сообщил,что оба они погибли. Во втором самолете был только один человек, полагают там. FAA эти данные не подтвердило и сообщило, что число человек на борту по-прежнему устанавливают. Все погибшие пока не опознаны.

Причины произошедшего пока неизвестны. Дороги в районе крушения перекрыли на время расследования.

В конце августа при крушении легкомоторного самолета во французском департаменте Сена и Марна погибли два человека — 33-летний пилот и его 50-летний клиент. Самолет принадлежал авиакомпании ULM, которая занимается обучением пилотов. Клиент летел на таком самолете впервые.