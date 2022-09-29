Глава Дагестана обвинил Киев в подготовке протестов против мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Антонов заявил, что США пугают мир «мнимыми ядерными угрозами» из России Политика, 02:39
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета Общество, 02:34
«Коммерсантъ» узнал о формировании ЦБ списков сотрудников банков на бронь Бизнес, 02:12
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Трое неизвестных открыли стрельбу в школе в Калифорнии Общество, 02:00
РТДС сообщил о предложении Турции создать отдельный банк для карт «Мир» Политика, 01:33
Глава Дагестана обвинил Киев в подготовке протестов против мобилизации Политика, 01:31
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне Политика, 01:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на Nord Stream Политика, 00:46
Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» еще на 50 млрд руб. Экономика, 00:45
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным Украину 29 сентября Политика, 00:15
Zeit узнал о передаче немецких разведданных Украине Политика, 00:09
В «Русале» допустили перевод в юани всех продаж в Юго-Восточную Азию Финансы, 00:00
Политика ,  
0 

Глава Дагестана обвинил Киев в подготовке протестов против мобилизации

Глава Дагестана Меликов: протесты против мобилизации в республике готовила структура ВСУ

Протесты против объявленной в России частичной мобилизации, которые шли в Дагестане 25-26 сентября, были подготовлены под руководством подразделения главного управления разведки сил специальной операции ВСУ, заявил глава республики Сергей Меликов. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева», — сказал он.

По словам главы региона, центры, откуда руководили протестным движением, «расположены на территории Украины, Польши, Турции, Грузии». Ранее глава региона называл прошедшие акции провокацией из-за рубежа.

С призывами к дагестанцам выходить на улицу выступили те, «кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину», считает Меликов. Людям, которые поддаются на такие призывы, глава республики предложил «подумать, кто рулит вашими мозгами».

Глава Дагестана назвал акции против мобилизации провокацией из-за рубежа
Политика
Сергей Меликов

Акции против мобилизации прошли в столице региона, Махачкале, а также во втором по численности населения городе республики, Хасавюрте. Как писали телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza, некоторых протестующих задерживали.

Кроме того, в соцсетях сообщали, что жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против мобилизации. В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, заявили в администрации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Акции и крипта — игра в орлянку. Остались ли в России инвестиционные идеи
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Теги
Сергей Меликов Дагестан протесты частичная мобилизация мобилизация
Материалы по теме
Глава Дагестана потребовал исправить ошибки чиновников при мобилизации
Политика
Прокуратура напомнила об ответственности за участие в акциях протеста
Политика
В России прошли задержания на акциях против частичной мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter