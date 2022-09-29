Глава Дагестана обвинил Киев в подготовке протестов против мобилизации

Протесты против объявленной в России частичной мобилизации, которые шли в Дагестане 25-26 сентября, были подготовлены под руководством подразделения главного управления разведки сил специальной операции ВСУ, заявил глава республики Сергей Меликов. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева», — сказал он.

По словам главы региона, центры, откуда руководили протестным движением, «расположены на территории Украины, Польши, Турции, Грузии». Ранее глава региона называл прошедшие акции провокацией из-за рубежа.

С призывами к дагестанцам выходить на улицу выступили те, «кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу родину», считает Меликов. Людям, которые поддаются на такие призывы, глава республики предложил «подумать, кто рулит вашими мозгами».

Акции против мобилизации прошли в столице региона, Махачкале, а также во втором по численности населения городе республики, Хасавюрте. Как писали телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza, некоторых протестующих задерживали.

Кроме того, в соцсетях сообщали, что жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против мобилизации. В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, заявили в администрации.