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Агентства сообщили о погибшем при ударе ВСУ по парому в Херсоне

Грузовики, поврежденные обстрелом ВСУ, на паромной переправе
Грузовики, поврежденные обстрелом ВСУ, на паромной переправе (Фото: ТАСС)

В результате атаки ВСУ по паромной переправе в центре Херсона погиб один человек, четверо пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

До этого они сообщили о звучавших в городе взрывах. На место прибыли две машины скорой помощи, реанимационная бригада и пожарный автомобиль. «РИА Новости» уточняет, что снаряд упал в районе баржи, которая используется как причал гражданской паромной переправы через Днепр. ТАСС отмечает, что на пароме, который, предположительно, был целью удара, находились два грузовика, получившие повреждения. Некоторых пострадавших ранило осколками от вылетевших из машин стекол.

Позднее Минздрав Херсонской области сообщил о шести пострадавших в результате инцидента. «По состоянию на 20:15 26 сентября 2022 года в результате ракетного удара со стороны ВСУ по набережной нашего города 6 человек с осколочными ранениями доставлены в больницы Херсона. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим все необходимую медицинскую помощь. Все пациенты гражданские», — говорится в сообщении ведомства в телегам-канале.

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Накануне утром украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в Херсоне, в результате погибли два человека. Один из них — бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко.

С 23 по 27 сентября на взятых под контроль российскими силами территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в республиках Донбасса проходят референдумы о присоединении к России.

По итогам трех дней референдумов в ДНР и ЛНР их признали состоявшимися, поскольку явка там составила более половины избирателей (77,12 и 76,09% соответственно). В Запорожской области также проголосовали более 50% жителей, в Херсонской области такие данные сообщили на четвертый день голосования.

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В России обещали поддержать итоги референдума. Турция, Сербия, США отказались их признать. Великобритания ввела санкции против причастных к организации голосования.

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