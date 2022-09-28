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ВСУ нанесли ракетный удар по политеху в Херсоне

В результате обстрела здание разрушено, есть раненые, сообщили в экстренных службах
Вид на здание колледжа, архивное фото
Вид на здание колледжа, архивное фото (Фото: college.ks.ua)

Украинские военные нанесли ракетный удар по политехническому колледжу в центре Херсона, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В результате обстрела есть раненые, но их число не приводится. Здание разрушено, уточняет «РИА Новости».

«Учебное заведение обстреляно, рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми», — сказал собеседник. Раненых доставили в больницы.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины состоялись референдумы о присоединении к России. В последних двух регионах жителей спрашивали, согласны ли они в том числе с выходом из состава Украины. В Херсонской области, по данным властей, за то, чтобы регион стал частью России, проголосовали 87,05% жителей.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение региона в состав России, заявив, что жители «сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации».

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Пророссийские власти региона заявляли, что после референдума не будут отдельно объявлять независимость от Украины. По словам Сальдо, после присоединения ожидается переходный период, но он продлится «недолго», за это время чиновники «выучат законы Российской Федерации». Там появится правительство, руководить областью будет губернатор. Мобилизацию в области объявлять не будут, поскольку те, «кто получил паспорта, не являются военнообязанными», говорил Сальдо. Однако жители могут записаться добровольцами.

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Елена Чернышова
Херсон ракетный удар
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