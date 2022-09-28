Ракова обсудила новые подходы к поддержке старшего поколения в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Увеличение продолжительности жизни москвичей и рост числа пожилых горожан требует реакции властей, и Москва намерена дальше развивать свои подходы к организации социальной поддержки людей старшего поколения. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с экспертами и представителями вузов за круглым столом для обсуждения этих новых форматов.

Вице-мэр привела данные, которые показывают демографические изменения в столице и объясняют, почему проблемы и забота о пожилых — одна из приоритетных задач власти. Так, сегодня около полумиллиона москвичей — это люди старше 80 лет, хотя еще пять лет назад таких было на треть меньше. Количество тех, кто перешагнул 100-летний юбилей за это же время выросло на четверть. Каждый четвертый житель мегаполиса — пенсионного возраста, а средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. «Это ставит перед нами новые социальные вызовы и требует инновационных решений, часто не имеющих аналогов в стране, а также пересмотра механизмов поддержки старшего поколения: начиная от обслуживания на дому, обеспечения техническими средствами реабилитации и заканчивая организацией досуга», — подчеркнула Ракова.

Базой для развития мер соцподдержки являются те стандарты, которые уже успешно внедрены в столице. Так, значительно изменились подходы к организации социального обслуживания на дому благодаря принципу адресности и современным технологиям. Если раньше, по словам вице-мэра, почти все сводилось к «курьерским обязанностям» (сходить в магазин, оплатить услуги), то в эпоху электронной торговли и развитых курьерских служб у соцработников на первый план выходит помощь пожилым и человеческое общение — приготовить еду, сходить на прогулку, сделать уборку и многое другое.

Упростился и порядок обращения за социальной помощью. Если раньше можно было обратиться в районные отделы или центры соцобслуживания только по месту регистрации, то сегодня это можно сделать вне зависимости от места жительства. Подать заявление теперь можно удаленно через портал mos.ru или в любом центре госуслуг «Мои документы».

Для пожилых москвичей, которые нуждаются в круглосуточной поддержке, работают восемь геронтологических центров с филиалами, в которых внедрены новые стандарты стационарного соцобслуживания. А с 2020 года обновленный формат качества заработал и в социальных домах (ранее дома-интернаты), где проживают люди с ментальными особенностями и психическими заболеваниями. Там реализуется комплекс мероприятий по повышению качества жизни, улучшению условий проживания, новые стационарные технологии. По-другому стали организовывать пространство жилых корпусов, чтобы сделать его безопасным, универсальным и уютным, сохранить навыки самообслуживания у людей с инвалидностью, содействовать развитию их самостоятельности. В социальных домах, где это возможно, проводится капремонт, расселяются многоместные жилые комнаты с личным пространством, организуется доступная среда, мультизоны для досуга и отдыха. К началу следующего года в социальных домах появится 1900 дополнительных коек, сообщила вице-мэр.

Для активных людей «серебряного возраста» в столице уже пятый год работает проект «Московское долголетие». Это организация качественного досуга по трем направлениям: для ума (образовательный), для души (творческий), для тела (спортивный). Функционируют и специальные пространства для пожилых и активных горожан — центры московского долголетия. Сейчас таковых 52 по всей Москве, а к концу года будет 71. В них участники сами организуют клубы по интересам: от спорта, танцев и музыки до литературных и интеллектуальных. По словам Раковой, таких клубов насчитывается порядка 2 тыс., причем почти половина из них — ЗОЖ-направленности.