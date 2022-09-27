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Ракова обсудила с экспертами стандарты подготовки воспитателей и учителей

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В Москве формируется единая система требований к воспитателям дошкольных учреждений и учителям начальных классов. Чтобы сформировать у детей нужные навыки еще до поступления в первый класс, в прошлом учебном году утвержден городской стандарт и заработал специальный центр профессиональной подготовки, а в День воспитателя, 27 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с работниками образовательных учреждений и обсудила возможности для профессионального обучения воспитателей и учителей начальных классов.

Центр современной методики дошкольного и начального образования, открытый в январе 2022 года, необходим для обучения педагогов новым практикам и обмена опытом. По словам Раковой, от 45 тыс. столичных работников дошкольного образования во многом зависят дальнейший жизненный путь юных москвичей и то, насколько хорошо они освоят первичные жизненные навыки. Родители должны быть уверены в компетентности и качестве подготовки воспитателей и учителей начальных классов.

Вице-мэр рассказала, что современное игровое и развивающее оборудование на площадке центра такое же, как в столичных детских садах. Еженедельно там проводятся тренинги по нужным компетенциям — от формирования у детей простейшей читательской, математической и естественно-научной грамотности до подготовки их по STEM-технологии начиная с раннего возраста.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) —модель образования, которая объединяет подготовку ребенка в естественных науках и инженерных предметах по единой системе. Она основана на подходе, при котором физику, химию, биологию и математику преподают в связи друг с другом и с уклоном на умение решать реальные задачи. STEM-технологии используются в вузах, но их первичные основы лучше применять еще на этапе школьного образования.

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Фото:Unsplash

Непрерывная связь между начальной школой и предшествующим ей воспитанием ребенка в детском саду — еще один важный элемент современной подготовки столичных детей к обучению в первом классе. Ракова назвала это направление одним из приоритетных: «Тесная связь дошкольного образования со школьным помогает формировать систему преемственности при подготовке детей к первому классу. Это делает процесс адаптации ребенка к школе легче, открывает новые возможности для учителей начальных классов и упрощает жизнь родителям».

Городской стандарт реализации образовательной программы дошкольного учреждения, утвержденный в прошлом учебном году, требует, чтобы воспитатели уже в детском саду формировали у детей навыки, необходимые для успешной учебы в начальных классах без дополнительной подготовки. А профессиональная подготовка воспитателей и учителей начальных классов в Москве должна позволить им учить детей в интересных форматах и поддерживать их мотивацию к обучению, делая его привлекательным для всех возрастов.

За полгода с небольшим тренинги на площадке центра посетили 3,6 тыс. воспитателей и учителей из 307 московских школ и детских садов. Сами тренинги проводят те, кто показал наибольшие профессиональные результаты. Педагоги, которые освоили новые методики на тренингах, могут обучать уже и коллег из своих организаций. В тренингах принимают участие и родители дошколят.

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