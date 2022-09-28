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Ликсутов оценил влияние БКЛ на мобильность жителей Нагатинского затона

Фото: Департамент транспорта Москвы
Фото: Департамент транспорта Москвы

С открытием только лишь двух станций Большой кольцевой линии (БКЛ), «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», метро впервые появится в пешей доступности более чем у 50 тыс. горожан, рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что БКЛ скоро замкнется — осталось запустить девять станций из запланированных 31.

Среди станций, которые должны открыться, — «Нагатинский затон». С ее запуском, сообщил вице-мэр, свыше 21 тыс. москвичей впервые получат метро в пешей доступности. Пока они вынуждены добираться до ближайшей станции «Коломенская» наземным транспортом, а с появлением в районе новой станции БКЛ метро станет ближе, поездки — на 20–25 минут быстрее. При этом сама «Коломенская» разгрузится.

Оформление «Нагатинского затона» выполнено в речной тематике: дизайнеры выяснили, что в этом месте Москвы-реки обитает 12 видов рыбы, и украсили станцию их гигантскими мозаичными изображениями. А в кассовом зале появится стеклянная подсвеченная стена с энциклопедическими выдержками об этих рыбах.

Соседняя с «Нагатинским затоном» станция БКЛ — «Кленовый бульвар» — сделает метро ближе еще для 30 тыс. человек. Тем самым улучшится транспортная доступность этого района Москвы. Вице-мэр уверен, что с появлением метро район Нагатинский затон будет гораздо более привлекательным для жизни, бизнеса и прогулок. Кроме того, станция «Кленовый бульвар» имеет значимость для многих жителей и гостей Москвы — благодаря ей люди смогут быстрее добираться из других районов столицы до парка «Коломенское». Учли это популярное место отдыха и при оформлении станции: в дизайне «Кленового бульвара» будет символично отражена архитектура дворца царя Алексея Михайловича, который расположен рядом с музеем-заповедником.

Ликсутов напомнил, что Большая кольцевая линия — это крупнейший проект столичного метростроя и его полный запуск будет означать появление новых маршрутов для 3,3 млн жителей Москвы. Замыкание БКЛ и сопряжение с радиальными ветками метро позволит экономить горожанам на поездках до 45 минут в день. Одни только новые, еще не открытые девять станций, улучшат транспортную доступность для почти 1 млн человек в девяти районах города.

Девять станций запланированы к открытию в следующем году. Две из них, «Варшавская» и «Каширская», давно известны москвичам и сейчас проходят реконструкцию. Остальные семь возводятся с нуля. «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» входят в состав восточного участка БКЛ вместе со станциями «Печатники» и «Текстильщики». А «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща» призваны улучшить транспортную доступность для жителей столичного северо-востока.

Теги
Нагатинская пойма Максим Ликсутов Московский метрополитен
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