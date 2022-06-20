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Город ,  

На станции БКЛ «Нагатинский затон» в Москве начали монтаж мозаичных рыб

Фото: Стройкомплекс Москвы
Фото: Стройкомплекс Москвы

На строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Нагатинский затон» начался монтаж мозаичных панно с изображением рыб водоемов Московского региона. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего, по его словам, на путевых стенах станции будут расположены 12 панно, по шесть — на каждой стене. Крупнейшие из них — «Щука», размеры которого составят 13,4 на 3,6 м, и «Налим» — размером 13 на 3,5 м. «Три композиции уже установлены на одну из стен — это «Карась», «Бычок» и «Ротан». Самой большой из уже установленных рыб является «Карась» размером 6,5 на 3,6 м», — уточнил Бочкарев.

Платформу станции БКЛ «Варшавская» в Москве отделали гранитом и мрамором
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дизайн станции разработало архитектурное бюро Za bor. Концепция художественного оформления победила на открытом архитектурном конкурсе, организатором которого выступил «Мосинжпроект», рассказал гендиректор холдинга Юрий Кравцов. Все изображения, по его словам, выполнены из натурального камня и декоративного материала «смальта» в технике мозаичного панно.

«Воплощение задумки архитекторов — трудоемкая, кропотливая и ответственная работа. Из мастерской «рыбы» доставляются на станцию в разобранном виде, непосредственно на станции проходит сборка панно в единую композицию и далее оно устанавливается на специально подготовленную стену», — пояснил Кравцов. Он добавил, что на платформенном участке станции также выкладывают пол гранитом и облицовывают стены мрамором, продолжается монтаж инженерных систем.

Власти Москвы раскрыли детали отделки станции БКЛ «Кленовый бульвар»
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

«Нагатинский затон» наряду со станциями «Кленовый бульвар», «Печатники» и «Текстильщики» входит в состав восточного участка БКЛ. Протяженность участка составляет около 11 км. «Все тоннели проложены, идет монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы. И, конечно, это важный участок. Он обслуживает шесть районов Москвы, разгружает четыре радиальных направления действующих линий метро», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня в ходе наблюдения за строительством станции «Нагатинский затон».

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Первый участок Большого кольца запустили в 2018 году. В конце 2021 года открыли сразу десять новых станций БКЛ. Большая кольцевая линия соединит существующие и строящиеся радиальные линии метро на расстоянии 10 км от действующей Кольцевой линии.

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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