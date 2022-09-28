Глава МИД Абхазии отверг идею мобилизации граждан на Украину
Власти Абхазии не проводят мобилизацию среди граждан для отправки на спецоперацию, однако есть добровольцы, заявил глава МИД частично признанной республики Инал Ардзинба в интервью «РИА Новости».
«Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. К сожалению, есть жертвы», — сказал он.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, после начала вооруженного конфликта в Южной Осетии и ввода российских войск для «принуждения к миру». Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал территории оккупированными и заявил о выходе из СНГ.
Уже в 2005 году российское гражданство имели около 95% жителей Абхазии. 27 сентября этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Москве с абхазским коллегой они подписали соглашение о двойном гражданстве, сообщил МИД. Оно предполагает, что граждане Абхазии смогут получать российское гражданство в упрощенном режиме.
С начала военных действий России на Украине погибли несколько абхазов. В апреле в боях под Донецком умер доброволец из абхазского села Кутол Ахра Киркинадзе, сообщало МЧС республики. 8 сентября в районе Донецка погиб абхаз Артур Киркинадзе, он воевал в составе добровольческого батальона ДНР.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.