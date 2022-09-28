Глава МИД Абхазии отверг идею мобилизации граждан на Украину

Инал Ардзинба (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Власти Абхазии не проводят мобилизацию среди граждан для отправки на спецоперацию, однако есть добровольцы, заявил глава МИД частично признанной республики Инал Ардзинба в интервью «РИА Новости».

«Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. К сожалению, есть жертвы», — сказал он.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, после начала вооруженного конфликта в Южной Осетии и ввода российских войск для «принуждения к миру». Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал территории оккупированными и заявил о выходе из СНГ. Уже в 2005 году российское гражданство имели около 95% жителей Абхазии. 27 сентября этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече в Москве с абхазским коллегой они подписали соглашение о двойном гражданстве, сообщил МИД. Оно предполагает, что граждане Абхазии смогут получать российское гражданство в упрощенном режиме.

С начала военных действий России на Украине погибли несколько абхазов. В апреле в боях под Донецком умер доброволец из абхазского села Кутол Ахра Киркинадзе, сообщало МЧС республики. 8 сентября в районе Донецка погиб абхаз Артур Киркинадзе, он воевал в составе добровольческого батальона ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.