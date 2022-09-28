Кадыров предложил провести Международный день санкций против него

После попадания в санкционный список Новой Зеландии глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести «Международный день санкций» против самого себя. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать!», — написал он.

Кадыров сообщил, что у него нет никаких активов в Новой Зеландии. Он отметил, что страна находится в шестнадцати тысячах километров». «И как вы собираетесь мне насолить? Вопрос риторический, я и так понимаю, что вы просто выслуживаетесь и шаркаете ножкой перед хозяином», — добавил он.

С конца февраля Новая Зеландия вслед за Евросоюзом и США неоднократно вводила санкции против России. Она запретила въезд президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главам МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу, а также представителю Минобороны Игорю Конашенкову и начальнику главного управления Генштаба Игорю Костюкову. Санкции также предусматривают заморозку активов, однако, как подчеркивала представитель российского МИДа Мария Захарова, «ни у Путина, ни у Лаврова» счетов за рубежом нет.

Помимо этого, Веллингтон установил тариф в 35% на импорт из России, а также наложил ограничения на 18 финансовых учреждений, в том числе на Центробанк и Российский фонд прямых инвестиций.