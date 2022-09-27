Росгвардия в Томске предложила призванным сдать личное оружие на хранение

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Томское управление Росгвардии предложило мобилизованным сдать личное оружие на хранение в Росгвардию и МВД, говорится в сообщении на сайте службы.

«Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Томской области предлагает гражданам — владельцам оружия, подлежащим мобилизации, сдать оружие на временное хранение в территориальные подразделения Росгвардии и МВД России по месту жительства, для обеспечения сохранности принадлежащего им оружия, во избежание его утраты или хищения», — говорится в сообщении. Уточняется, что хранить оружие будут бесплатно.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать планируют 300 тыс. человек. Позднее Минобороны опубликовало разъяснения о том, кто будет призван, а кто нет.

Губернатор Томской области Владимир Мазур 26 сентября сообщил в Telegram, что лично проводил «в войска земляков, призванных по президентскому указу о частичной мобилизации». Он поблагодарил их за то, что они «встали на защиту Родины», чтобы «завершить дело прадедов, покончить с коричневой чумой раз и навсегда».

Также Мазур поручил военному комиссару области быть «внимательным» к ошибкам, поскольку в регионе получили повестки некоторые жители, «не проходившие срочной службы и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту». По поручению главы области в регионе развернут «пункты приема помощи» мобилизованным.