Президент Киргизии поручил мобилизовать критиков договора с Таджикистаном

Садыр Жапаров (Фото: Владимир Пирогов / Reuters)

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил Министерству обороны мобилизовать граждан, которые пишут в соцсетях о том, что договоренность убрать заставы на границе с Таджикистаном приравнивается к отказу от территории. Об этом сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Всех граждан, которые распространяли в соцсетях ложную информацию о том, что Киргизия отдала земли, нужно мобилизовать в резервную роту, вывезти их в Баткен, дать им оружие и оставить на военных постах и заставах до завершения работ по делимитации и демаркации границ», — сказал он.

Глава государства объяснил, что Киргизия и Таджикистан убрали аванпосты, так как в тех местах начинались перестрелки. При этом ни один погранпост не откроют до тех пор, пока не решится вопрос с границами.

Жапаров призвал граждан не беспокоиться о том, что Таджикистан отнимет земли, так как пограничники не отдадут и метра территории. «Наш погранпереход контролируется спутниками, беспилотниками и дронами, солдаты наблюдают с безопасных позиций», — указал он.

После боев на киргизско-таджикской границе в середине сентября главы спецслужб стран подписали протокол об установлении мира. 25 сентября главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана встретились на контрольно-пропускном пункте Кызыл-Бель и подписали протокол об урегулировании ситуации на границе.

Глава киргизского комитета Камчыбек Ташиев рассказал, что стороны договорились снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны на погранзаставах «Тамдык», «Бедак», постах Булак-Башы, Кех, Ак-Сай, Шаршара. Он отметил, что здания и сооружения законсервируют, сообщил пресс-секретарь главы комитета по нацбезопасности Дайырбек Орунбеков в Facebook.