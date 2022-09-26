Четверо погибли при столкновении кроссовера и грузовика под Ярославлем

На трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области произошло столкновение кроссовера Hyundai Tucson и грузового Mercedes, четыре человека, ехавшие в Hyundai, погибли, сообщается в телеграм-канале местного УМВД.

ДТП произошло в 20:50 на 237 км трассы в Ярославском районе. Портал 76.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что легковой автомобиль после столкновения превратился «в груду металла», как произошла авария, пока неясно.

Около недели назад на этой же трассе в Ярославской области, на 201-м км, в результате столкновения фургона с фурой погиб 56-летний актер и режиссер Сергей Пускепалис. Телеграм-канал Baza сообщал, что в фургоне Ford Transit были два человека, в том числе актер, оба скончались. Водитель фуры получил травмы. По данным РЕН ТВ, Пускепалис с водителем везли помощь для участников спецоперации.