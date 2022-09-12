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Грузовик врезался в семь машин на трассе в Махачкале

Авария с восьмью автомобилями произошла на 806-м км федеральной трассы «Кавказ» в Махачкале. Об этом сообщило МВД региона в Telegram.

По данным ведомства, ДТП произошло около 18:00 11 сентября, когда 55-летний водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он врезался в машины Skoda, LADA Granta, BMW, Hyundai, «ГАЗ» и двумя LADA Priora.

В результате пострадал 31-летний водитель одной из LADA Priora. Врачи госпитализировали его в больницу с различными телесными повреждениями.

Кадры с места пожара, в котором после аварии погибли медики скорой помощи
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5 сентября на Чуйском тракте в Алтайском крае столкнулись легковой автомобиль Honda Stepwgn и бензовоз DAF с прицепом «Озгул Т22». Погибли пять человек — 35-летняя водитель легковушки и четверо детей трех, семи, 15 и 16 лет.

Теги
ДТП авария грузовик Махачкала Дагестан
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