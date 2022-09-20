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Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Актер, худрук Театра им. Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП, сообщили РБК в правительстве Ярославской области со ссылкой на региональное МВД. Сообщение о его гибели также размещено на сайте театра.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал в телеграмм-канале, что виделся с Пускепалисом накануне. «Виделись с ним ещё вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный», — отметил глава региона. Он подчеркнул, что Волковский театр осиротел и назвал смерть режиссера огромной потерей для всей страны.

Телеграм-канал Baza пишет, что Пускепалис ехал в машине Ford Transit, которая столкнулась с фурой. Пускепалис и еще один человек, находившийся за рулем иномарки, погибли, водитель фуры получил травмы.

Материал дополняется
 

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Ярославская область Сергей Пускепалис
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
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