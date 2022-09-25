Самодельное взрывное устройство сработало около администрации Бердянска

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В Бердянске, у здания администрации, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел Запорожской области, передает «РИА Новости».

«Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал. Безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства России. Третий день референдума проходит штатно», — говорится в сообщении.

В администрации Бердянска подчеркнули, что за организацией взрыва стоят наемники СБУ. Они назвали это актом террора в попытке сорвать референдум.

Кроме Запорожской области, референдум также проходит и в Херсонской области, а также на территории ДНР и ЛНР. Они стартовали 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Президент Владимир Путин уже заявил, что Москва признает итоги голосования.