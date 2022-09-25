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Военная операция на Украине ,  
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МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине уменьшить побочные эффекты

Китай призывает все стороны кризиса на Украине не позволить ему повлиять на другие страны, заявил глава китайского МИД Ван И на заседании 77-й сессии Генассамблеи ООН. Текст его речи опубликован на сайте министерства.

«Китай поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса. Главным приоритетом является убеждение в мире и содействие переговорам. Мы призываем все стороны сдерживать побочные эффекты кризиса и защищать законные права и интересы развивающихся стран», — сказал он.

Министр счел, что политикам нужно учитывать разумные интересы безопасности всех сторон, строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.

Китай выступил за переговоры Москвы и Киева без предварительных условий
Политика
Ван И

С начала военных действий России на Украине Китай занял нейтральную позицию, призывал к мирному решению конфликта, а также выступал за территориальную целостность Украины.

После объявления частичной мобилизации в России Китай призвал стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец военным действиям и урегулировать опасения сторон в сфере безопасности.

Позже МИД заявил, что стороны должны возобновить переговоры без предварительных условий. Он счел, что обеим сторонам следует обсудить опции в качестве одного из условий для прекращения конфликта.

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Китай Украина конфликт МИД Ван И
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