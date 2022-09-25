Глава МИД Азербайджана назвал затраты на «восстановление» Карабаха

Правительство Азербайджана выделило более $3 млрд за два года на восстановление Карабаха после военных действий, сообщил министр иностранных дел страны Джейхуна Байрамов на заседании 77-й сессии Генассамблеи ООН. Его заявление опубликовано на сайте МИД.

«После войны (обострения конфликта в 2020 году, — РБК).из государственного бюджета на эти цели уже выделено $3 млрд и Азербайджан заинтересован в том, чтобы в будущем вкладывать больше», — сказал он.

Министр добавил, что новые города и поселки на спорной территории строятся с нуля, градостроители применяют концепции «умный город» и «умная деревня». «Освобожденные» территории стали зонами «зеленой энергии».

Байрамов заявил, что помимо реконструкции территорий Карабаха приоритетом Азербайджана стала их полная реинтеграция. Правительство намерено вернуть сотни тысяч беженцев вернуться в свои дома и обеспечить мирную жизнь в населенных пунктах.

«Азербайджан полон решимости реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих в районах конфликта, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, обеспечив равные права и свободы всем гражданам Азербайджана, независимо от их этнической, религиозной или любой другой принадлежности», — отметил министр.

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После очередного обострения в 2020 году Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Армения обязалась вернуть Азербайджану территории Джебраильского, Физулинского, Лачинского, Зангеланского, Кельбаджарского, Агдамского и Кубатлинского районов, а также город Шуши и части Гадрутского и Мартунинского районов. При этом оставить армянская сторона смогла Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, но не будет затрагивать город Шуши.

Тогда же Азербайджан добился восстановления наземного сообщения с Нахичеванью, разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе.