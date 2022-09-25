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Япония и Южная Корея заметили запуск баллистической ракеты КНДР

Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщила Береговая охрана Японии со ссылкой на Министерство обороны, передает NHK.

Запуск произошел примерно в 6:55 утра. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи отметил, что КНДР отправила ракету в сторону Японского моря. Южнокорейские военные вместе с коллегами из США начали собирать информацию о типе ракеты и дальности ее полета.

Данных об ущербе судам нет. Правительство Японии созвало оперативный штаб

Южная Корея и США начали учения с полевыми тренировками после пусков КНДР
Политика
Фото:Ahn Young-joon / AP

Северная Корея начала активно проводить ракетные испытания в начале этого года. В марте страна испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17. Позже власти назвали успешными испытания тактического управляемого оружия. Южная Корея идентифицировала его как модернизированные ракеты KN-23, которые созданы по образцу ракет российского комплекса «Искандер».

С января по сентябрь Северная Корея запускала ракеты как минимум 20 раз. В июне КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности из четырех разных мест, сообщало военное ведомство Южной Кореи. 17 августа власти страны запустили две крылатые ракеты в направлении Западно-Корейского залива.

После этого, с 22 августа по 1 сентября силы Южной Кореи и США провели военные учения. 23 сентября американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вошел в порт Пусан в юго-восточной части Южной Кореи, чтобы в ближайшее время провести совместные учения преимущественно в Японском море.

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