Южная Корея и США начали учения с полевыми тренировками после пусков КНДР

Фото: Ahn Young-joon / AP

Южная Корея и Соединенные Штаты начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), частью которых впервые за четыре года станут полевые тренировки, передает агентство Yonhap.

Маневры переименовали, раньше они назывались Ulchi Freedom Guardian. Учения будут включать три этапа: компьютерную симуляцию для командных пунктов, полевую подготовку и учения по гражданской обороне. Сначала военные отработают оборонную часть и отразят учебные «атаки» КНДР по сеульской агломерации. Затем они начнут практиковаться в контратаках.

Подготовка к маневрам велась с 16 августа, учения станут крупнейшими за последние годы и продлятся до 1 сентября. Во время полевых тренировок военные отработают действия при 13 разных сценариях. Они будут учиться искать самодельные взрывные устройства на атомных электростанциях, правильно действовать при пожаре на заводе полупроводников, противодействовать остановке работы банковской сети, бороться с терроризмом в аэропортах и отражать атаки беспилотников. Военные уже отработали первый сценарий — доставку религиозных символов передовым войскам. Руководство армии полагает, что в условиях боевых действий это поможет увеличить психологическую устойчивость войск.

В ходе учений военные также оценят эффективность процедуры для передачи полного оперативного контроля из Вашингтона в Сеул.

Учения подобного рода с 2018 года проводили лишь с помощью компьютерных симуляций, уточняли в южнокорейском Министерстве обороны. Маневры перестали проводить из-за стремления предыдущей президентской администрации нормализовать отношения с Пхеньяном, пишет Reuters. Другой причиной стала пандемия коронавируса.

Ранее, 17 августа, Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Это произошло на 100-й день с даты инаугурации действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который ранее призвал Пхеньян проявить «свою твердую волю» к денуклеаризации. КНДР отказывается это делать. Американско-южнокорейские учения Пхеньян осудил.