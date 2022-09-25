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Запорожская ВГА сообщила об ударе по зернохранилищу в пригороде Токмака

Зернохранилище и склады с удобрениями в пригороде Токмака в Запорожской области подверглись ударам. Об этом сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники. Ранение получил один человек. Ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена», — сказал он.

Рогов добавил, что здание склада полностью уничтожено.

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За полчаса до этого Рогов писал о серии взрывов в Запорожье, которое находится под контролем украинских властей, следует из поста в Telegram. По его словам, в областном центре прогремело как минимум десять взрывов, они были связаны с ударами по военной инфраструктуре ВСУ.

«Высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению. <...> Все случаи падения фрагментов ракет на жилые дома вызваны неумелыми действиями криворуких ПВОшников [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал Рогов.

Глава украинской областной военной администрации Запорожья Александр Старух подтвердил, что в Запорожье произошло как минимум 10 взрывов в результате массированного ракетного удара, передает «Суспiльне».

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Фото:EPA / ТАСС

В марте российские военные взяли под контроль южную и центральную часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь, Энергодар и Токмак в рамках военной операции на Украине. Областной центр Запорожье остался под контролем Киева, а новые власти объявили столицей Мелитополь.

В конце августа и сентябре ВГА региона стала чаще сообщать о взрывах, работе системы противовоздушной обороны и сбитых украинских беспилотниках. За последние три дня «власти» говорили о взрывах в Мелитополе четырежды.



 

Теги
Запорожская область военно-гражданские администрации Владимир Рогов Удар зерно склад удобрения
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