В Северной Осетии оценили работу КПП после очереди на границе с Грузией

Пункт пропуска «Верхний Ларс», где проходит граница между Россией и Грузией, работает в штатном режиме, сообщили РБК в пресс-службе пограничного управления республики Северная Осетия-Алания.

«Пункт пропуска «Верхний Ларс» работает в штатном режиме без каких-либо ограничений. Все полосы для движения, предназначенные для пропуска, работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в УГИБДД МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Утром 23 сентября Федеральная таможенная служба сообщала о больших автомобильных очередях на КПП, где проходит граница с Грузией, Монголией и Латвией. В частности на пункте пропуска «Верхний Ларс» около 6:00 стояли 1715 машин, это максимальное значение для данного КПП с начала года.

Кроме того, опрошенные Autonews.ru очевидцы сообщали, что 22 сентября в течение дня таможенные посты закрывали по техническим причинам и не пропускали машины через границу, позже движение было восстановлено. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора составила 10 км. В пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления уточнили, по состоянию на 06:00 22 сентября за сутки из России в Грузию выехали 1511 легковых и 322 грузовых машин.

До этого, 21 сентября военный комиссар Северной Осетии, где расположен КПП «Верхний Ларс», выпустил приказ по случаю объявления частичной мобилизации в России. В пункте 2 данного приказа сообщается, что офицерам, сержантам, солдатам и матросам запаса, «не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований», временно запрещается выезжать за пределы района (города).

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Аналогичные приказы опубликовали военные комиссары и других регионов, сообщал юрист Павел Чиков. Позже он же заметил, что в приказы внесли изменения — теперь запрещено выезжать за пределы России.

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов говорил, что в рамках частичной мобилизации для резервистов не будет вводиться запрет на поездки в другой регион.