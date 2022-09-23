Минэк спрогнозировал рост номинальных зарплат к 2025 году до 80 тыс. руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России в 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата может составить 80 028 руб., прогнозирует Минэкономразвития. Это следует из проекта бюджета объединенного социального фонда (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с текстом).

Номинальная заработная плата — совокупность всех начислений работнику за определенный период (например, месяц), либо за объем выполненной работы. То есть это сумма, прописанная в трудовом договоре — до удержания НДФЛ. Среднемесячная номинальная зарплата — средний показатель, рассчитанный за определенный период. Реальная заработная плата — количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату, это «покупательная способность» номинальной заработной платы.

Из проекта бюджета соцфонда, поступившего в РБК, следует, что в 2022 году номинальная зарплата должна составить 63 888 руб., в 2023 году — 69 452 руб., в 2024 году — 74 804 руб.

Кроме того, ожидается рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В 2021 году он составлял 10 022 руб., в 2022 году может быть 11 970 руб., а в 2025 году увеличиться до 13 673 руб.

Накануне РБК узнал, что правительство из-за внеочередной индексации социальных выплат в июне 2022 года и высокой инфляции на фоне санкций собирается отступить от ранее утвержденных правил расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) и установить величину МРОТ в 2023 и 2024 годах «в особом порядке».

Предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме», чтобы минимум на 2023–2024 годы, исходя из прогнозируемой границы бедности, по итогам 2023 и 2024 годов составил 14 375 и 15 049 руб. соответственно, говорится в проекте.

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Что касается МРОТ, то его величина с 1 января 2023 года устанавливается в размере 16 242 руб. в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.