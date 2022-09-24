Мосгортранс опроверг сообщения о мобилизации водителей автобусов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Информация о насильственной мобилизации водителей автобусов в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Ранее в телеграм-канале «Супер», который ведет журналист Роман Супер, появилась информация со ссылкой на «Мосгортранс», что водителей автобусов «снимают с рейсов и насильно отправляют в военкоматы».

«Информация, опубликованная в указанном телеграм-канале, не соответствует действительности. Все водители ГУП «Мосгортранс» работают на маршрутах в штатном режиме. Описанных в указанном сообщении случаев не выявлено», — говорится в сообщении.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизованы будут 300 тыс. человек. Как позже разъяснило Минобороны, мобилизации подлежат следующая категория граждан: