Вице-премьер Украины Верещук: за голосование на референдуме может грозить до 5 лет тюрьмы

В Киеве предупредили о лишении свободы из-за участия в референдумах

Украинцам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях, за голосование на референдумах о присоединении к России может грозить до пяти лет лишения свободы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, передает «Страна.ua».

Она пояснила, что голосование может подпадать под статью 110-1 украинского Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

«Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ — это лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества», — добавила Верещук.

Об уголовной ответственности за участие в референдуме Верещук предупреждала еще две недели назад, отмечая, что сроки до 12 лет могут получить те, кто организовывает голосование или призывает к участию в нем.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целями которой он назвал «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». При этом Путин подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация каких-либо территорий.

20 сентября власти ДНР, ЛНР и подконтрольных российским силам частей Запорожской и Херсонской области одновременно объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал поддержать решение о присоединении ДНР и ЛНР к России, если оно будет принято.

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Ряд западных стран, в частности, Франция и Канада заявили, что не признают итоги референдумов. В США их сочли оскорблением принципов суверенитета. В ЕС пригрозили ввести новые санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Киева после сообщений о референдумах не изменилась.