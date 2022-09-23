Путин обсудил с Совбезом патриотическое воспитание

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 58,94 (-1,27) Инвестиции, 22 сен, 16:09
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 59,83 (-1,04) Инвестиции, 22 сен, 16:09
Минэнерго назвало фейком письмо замминистра о частичной мобилизации Бизнес, 14:16
Глава ВГА сообщил о прорыве «украинских диверсантов» в Запорожье Политика, 14:12
Минцифры объяснило порядок действий сотрудников ИТ при получении повестки Политика, 14:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:06
«Бригаде» 20 лет. Кто был прототипом Саши Белого и другие факты о сериале Life, 14:02
Клуб снялся с Кубка России из-за мобилизации трех игроков Спорт, 14:02
ВЦИОМ дал прогноз по референдумам ДНР и ЛНР о присоединении к России Политика, 14:00
Глава Крыма сообщил о мобилизации сына Политика, 13:51
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Toyota прекратит производство автомобилей в России Авто, 13:49
Как эффективно управлять ИT-отделом: трудности роста Pro, 13:48
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 13:46
Экоактивисты призвали власти США ограничить майнинг биткоина Крипто, 13:43
Минобороны заявило о сбитом украинском МиГ-29 и двух Су-25 Политика, 13:38
Курсы доллара и евро упали до минимумов с лета Инвестиции, 13:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Путин обсудил с Совбезом патриотическое воспитание

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения», — сказал глава государства, открывая встречу.

Последняя встреча президента с Совбезом прошла 9 сентября. Тогда Путин вынес на повестку заседания вопросы об обеспечении жильем военнослужащих, поставках продовольствия и российских удобрений на мировые рынки.

Совбез заявил об интересе России и Китая к развитию военного партнерства
Политика
Фото:China Photos / Getty Images

19 сентября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встречался с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Яном Цзечи. Они договорились развивать военно-техническое сотрудничество и проводить совместные учения. Патрушев подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Пекином — это безусловный приоритет внешней политики Москвы.

21 сентября после объявления частичной мобилизации в России Патрушев встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Тогда же прошли российско-белорусские консультации по безопасности. Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии отмечал, что их цель — укрепление стратегического партнерства между странами.

Теги
Персоны
Совет безопасности России Владимир Путин Дмитрий Песков совещание

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Путин назвал смертельной опасностью ослабление суверенитета России
Политика
Министр обороны ФРГ заявила, что стратегию Путина понять трудно
Политика
Макрон затруднился объяснить решение Путина начать операцию на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter