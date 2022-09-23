Путин обсудил с Совбезом патриотическое воспитание

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения», — сказал глава государства, открывая встречу.

Последняя встреча президента с Совбезом прошла 9 сентября. Тогда Путин вынес на повестку заседания вопросы об обеспечении жильем военнослужащих, поставках продовольствия и российских удобрений на мировые рынки.

19 сентября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встречался с членом политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Яном Цзечи. Они договорились развивать военно-техническое сотрудничество и проводить совместные учения. Патрушев подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Пекином — это безусловный приоритет внешней политики Москвы.

21 сентября после объявления частичной мобилизации в России Патрушев встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Тогда же прошли российско-белорусские консультации по безопасности. Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии отмечал, что их цель — укрепление стратегического партнерства между странами.



