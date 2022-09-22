Эрдоган пообещал позвонить Путину и Зеленскому после возвращения из США

Реджеп Эрдоган (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал обмен пленными между Россией и Украиной важным шагом «на пути к прекращению войны» и сообщил, что собирается провести телефонные переговоры с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после возвращения в Турцию. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган заявил в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в сессии Генассамблеи ООН.

«Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются. Я благодарю [президента России Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского за то, что они позволили провести обмен пленными», — сказал президент Турции.

«Турция получила результат своей веры в силу диалога и дипломатии», — отметил он.

Эрдоган отметил, что дипломатические рычаги всегда были приоритетом политики официальной Анкары, и так будет впредь. «Мы основываемся на букве международного права, выступаем с принципиальных позиций. Роль мирового посредника и лидирующие позиции в мировой дипломатии вынуждают нас использовать большую инициативу. Мы с самого начала верили в силу дипломатии и доказали ее действенность», — сказал президент Турции.

Он также напомнил, что с Анкара с первого дня спецоперации выступала за прекращение военных действий и вывод российских войск с украинской территории.

В своем выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган обратился к международным организациям и странам с призывом поддержать действия Анкары, чтобы добиться установления мира на Украине. «Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит России и Украине достойно выйти из кризиса», — сказал он.

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Эрдоган напомнил, что Турция организовала переговоры России и Украины: в начале марта в Анталье встречались главы МИД двух стран Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, а в конце месяца в Стамбуле — российская и украинская делегации (это были последние очные переговоры представителей Москвы и Киева). Также глава государства заявил о роли Анкары при заключении продуктовой сделки, которая позволяет вывозить из украинских портов зерно, заблокированное на территории страны с начала российской военной операции.