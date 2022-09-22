Эрдоган пообещал позвонить Путину и Зеленскому после возвращения из США
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал обмен пленными между Россией и Украиной важным шагом «на пути к прекращению войны» и сообщил, что собирается провести телефонные переговоры с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после возвращения в Турцию. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган заявил в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в сессии Генассамблеи ООН.
«Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются. Я благодарю [президента России Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского за то, что они позволили провести обмен пленными», — сказал президент Турции.
«Турция получила результат своей веры в силу диалога и дипломатии», — отметил он.
Эрдоган отметил, что дипломатические рычаги всегда были приоритетом политики официальной Анкары, и так будет впредь. «Мы основываемся на букве международного права, выступаем с принципиальных позиций. Роль мирового посредника и лидирующие позиции в мировой дипломатии вынуждают нас использовать большую инициативу. Мы с самого начала верили в силу дипломатии и доказали ее действенность», — сказал президент Турции.
Он также напомнил, что с Анкара с первого дня спецоперации выступала за прекращение военных действий и вывод российских войск с украинской территории.
В своем выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган обратился к международным организациям и странам с призывом поддержать действия Анкары, чтобы добиться установления мира на Украине. «Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит России и Украине достойно выйти из кризиса», — сказал он.
Эрдоган напомнил, что Турция организовала переговоры России и Украины: в начале марта в Анталье встречались главы МИД двух стран Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, а в конце месяца в Стамбуле — российская и украинская делегации (это были последние очные переговоры представителей Москвы и Киева). Также глава государства заявил о роли Анкары при заключении продуктовой сделки, которая позволяет вывозить из украинских портов зерно, заблокированное на территории страны с начала российской военной операции.