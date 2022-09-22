В России за сутки выявили 53 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 53 457 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число госпитализированных за сутки составило 3719 человек, на 13,9% меньше по сравнению с 21 сентября, когда в больницы попал 4321 человек.

Выздоровели 57 019 россиян, 106 человек умерли.

Больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Москве — 5994 человека. На втором месте по числу заразившихся — Санкт-Петербург (3865 человек), на третьем — Воронежская область (2091 человек). После них идут Самарская область (2042 человека) и Пермский край (1998 человек).

За все время пандемии в России коронавирусом заразились 20,6 млн человек, более 386 тыс. россиян умерли.

Новый подъем заболеваемости COVID-19 наблюдается в России с июля. Так, 1 августа врачи выявили 10,8 тыс. новых пациентов, а 1 сентября федеральный оперштаб сообщил о 49,7 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки. Этот показатель стал рекордным с начала марта.

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