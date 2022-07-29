«Росатом» решил сменить подрядчика строительства АЭС в Турции

Турецкий подрядчик счел действия компании «Аккую Нуклеар», турецкой «дочки» «Росатома», неправомерными

Строительная площадка АЭС «Аккую» (Фото: Туран Салджы / Sputnik / РИА Новости)

Компания «Аккую Нуклеар», турецкая «дочка» «Росатома», прекратила сотрудничество с одним из подрядчиков строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции — IC İçtas Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., говорится в сообщении «Аккую Нуклеар», поступившем в РБК.

«Руководством проекта принято решение о соответствующей реорганизации состава участников строительных работ — в частности, о прекращении действия контракта с компанией IC İçtas Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., которая завершает свою работу на проекте АЭС «Аккую», — сообщили в компании.

Кто придет на смену, там не уточнили.

Генеральным подрядчиком строительства АЭС выступает Tıtan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. — совместное международное предприятие российского АО «Концерн Титан-2» и турецкой компании IC İçtas Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Турецкий подрядчик назвал действия российской стороны неправомерными.

«Заказчик проекта Akkuyu Nükleer A.Ş. письмом, направленным 26 июля 2022 года, расторг контракт между сторонами несправедливо, статус генерального подрядчика Tıtan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. в проекте был прекращен неправомерно», — говорится в заявлении IC İçtas Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., поступившем в РБК.

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Там отметили, что «Аккую Нуклеар» пытается устранить турецкого подрядчика и назначить взамен российского с целью «сокращения присутствия турецких компаний» в проекте.

Tıtan2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. была создана в мае 2019 года. Ее акционерами являются IC İçtas Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. и «Концерн Титан-2».

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Это первая атомная электростанция, сооружаемая в республике. Соглашение между Россией и Турцией было подписано в мае 2010 года.

Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР и реализуется по модели Build-Own-Operate («Строй-Владей-Эксплуатируй»). Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

По условиям соглашения, в декабре 2010 года «Росатом» (доля госкорпорации в проекте составляет 99,2%) учредил на территории Турции проектную компанию — АО «Аккую Нуклеар».

В конце июля этого года началось строительство четвертого блока АЭС «Аккую».