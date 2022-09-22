«Известия» узнали о возможном маратории на оплату ЖКХ для мобилизованных

В Госдуме хотят ввести мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ для добровольцев и граждан, которые подпадают под частичную мобилизацию. Об этом пишет газета «Известия», которая ознакомилось с соответствующим письмом депутатов в правительство.

«В Госдуме предложили ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для граждан, принимающих участие в СВО как на добровольной основе, так и в рамках частичной мобилизации, объявленной указом президента от 21 сентября. Такую инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил член комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский», — пишет издание.

Кроме этого, в письме предлагается установить полный мораторий на оплату ЖКУ и иных услуг, связанных с содержанием единственного жилья одиноких граждан. Якубовский считает, что участники спецоперации должны знать, что дома их не будут ждать необоснованные долги.

В Кабмине заявили изданию, что письмо от Якубовского пока не пришло.

Ранее Банк России предложил банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы. Регулятор рекомендовал кредитным организациям давать отсрочки по ссудам или уменьшать их величину на срок мобилизации, «идти навстречу» таким заемщикам или разработать специальные программы реструктуризации. Речь идет обо всех видах розничных кредитов. Такие реструктуризации банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать как ухудшение платежеспособности и кредитной истории клиентов.

В свою очередь в Совете федерации разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые бы защищали трудовые гарантии мобилизованных граждан. По словам главы социального комитета Инны Святенко, в Трудовом кодексе закрепят меры по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.