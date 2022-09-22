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В РКН сообщили об удалении более 133 тыс. фейков о российской армии

С начала специальной военной операции было выявлено и удалено более 133 тыс. фейков о российской армии, а также материалов с призывами к участию к массовых беспорядках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве обещали продолжить работу по пресечению распространения фейковой информации о российской армии. В том числе информации, касающейся частичной мобилизации.Ранее Роскомнадзор обязал СМИ писать о ходе частичной мобилизации по данным официальных органов власти.

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«За публикацию недостоверных материалов о ходе специальной военной операции российским законодательством предусмотрена административная ответственность (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) в виде штрафа для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Кроме того, с марта 2022 года установлена уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 15 лет (ст. 207.3 УК РФ)», — напомнили в Роскомнадзоре.

Кроме того, в ведомстве напомнили об административной ответсвтенности в виде штрафа до 4 млн руб. владельцу интернет-площадки в случае нарушения порядка ограничения доступа к такого рода запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). «Распространение ложной информации в сети влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — говорится в сообщении.

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