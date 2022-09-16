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Военная операция на Украине ,  
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Арестованная по делу о фейках журналистка вскрыла вены в СИЗО

Пономаренко назвала пыточными условия в СИЗО с заклеенными окнами. Женщине ранее диагностировали клаустрофобию. В апреле журналистку арестовали по делу о фейках об армии
Мария Пономаренко
Мария Пономаренко (Фото: RusNews / Telegram)

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, арестованная по делу о фейках о российской армии, вскрыла вены в СИЗО, сообщается в телеграм-канале издания.

Пономаренко арестовали в конце апреля из-за публикации в «Телеграме» про драмтеатр в Мариуполе. 6 сентября ее на неделю поместили в карцер за то, что она разбила окно в камере. Как пишет RusNews, администрация СИЗО решает вопрос о повторной отправке журналистки в карцер, но уже за другое нарушение.

По данным издания, в СИЗО состояние Пономаренко ухудшилось. У женщины ранее диагностировали истерическое расстройство личности и клаустрофобию, а в камере, где она содержится, окна оказались заклеенными, поэтому журналистка разбила одно из них. «Условия содержания за заклеенными окнами я считаю пыточными. Никакой опасности для общества я не представляю. Единственный человек, которому я могу нанести повреждения в состоянии истерики и депрессии, — это я сама», — сказала Пономаренко в суде.

Журналистка также сообщила, что две ее несовершеннолетние дочери испытывают проблемы из-за разлуки с матерью. «Получая такие письма, мне здесь тяжело сохранять самообладание, это влияет на мое состояние. Я считаю необоснованной мою изоляцию от моих детей, в целом от общества», — заявила она.

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Защита настаивает, что Пономаренко нуждается в медицинской психотерапевтической помощи, которая не может быть предоставлена в условиях СИЗО. Адвокат Дмитрий Шитов просил перевести журналистку под домашний арест. Он заявил, что его доводы в первой инстанции не попали в протокол судебного заседания и не были учтены.

РБК обратился за комментариями к адвокату Пономаренко и в пресс-службу регионального УФСИН.

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Суд арестовал Пономаренко в апреле. Как заявили в пресс-службе суда, журналистка опубликовала в своем телеграм-канале «ложную информацию об авиаударе Воздушно-космических сил по драмтеатру в Мариуполе, когда официальными источниками, в том числе и Министерством обороны, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».

Против женщины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды), по которому ей может грозить до десяти лет лишения свободы или штраф до 5 млн руб.

4 июля Пономаренко перевели из СИЗО в психиатрическую клинику для стандартной психиатрической экспертизы. Через десять дней ее вернули в следственный изолятор.

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