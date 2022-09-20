Лукашенко поручил создать «абсолютно откровенную» концепцию безопасности
Белорусские силовики во главе с Минобороны должны подготовить «мероприятие с участием президента», на котором будет обсуждаться весь комплекс вопросов, связанных с безопасностью страны в сложившихся условиях.
Об этом, как сообщает БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.
«Вам надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием президента по всему этому комплексу вопросов, и прежде всего вопросам обороны нашего государства», — сказал Лукашенко.
«Через неделю, когда я вернусь из командировки, чтобы мы готовы были провести это мероприятие на базе Министерства обороны», — уточнил президент Белоруссии.
Он также заявил, что настало время переработать принятую ранее в Белоруссии Концепцию национальной безопасности. «Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать», — пояснил Лукашенко.
«Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически <...>. Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали. Особенно в нашем обществе — каким образом мы будем защищаться, как мы будем обороняться, какие будут наши действия», — добавил он.
Ситуацию вокруг Белоруссии Лукашенко назвал очень серьезной и даже опасной. Он потребовал отчета о положении на южной границе и границе со странами Балтии. Кроме того, он потребовал усилить работу в области информационной безопасности. «Вопрос вопросов. Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все — от журналиста до президента», — поручил он.
Еще одно важное направление — дисциплина внутри страны. По словам Лукашенко, нужно «мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране».
«Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь, в Беларуси, создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул Лукашенко.
Он также призвал не успокаиваться и помнить о событиях 2020 года. «Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти «свядомыя» — это враги. <...> Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми», — считает президент Белоруссии.