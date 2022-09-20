Лукашенко поручил создать «абсолютно откровенную» концепцию безопасности

Президент Белоруссии поручил обновить концепцию безопасности страны так, чтобы «ничего не прятать» исходя из политических или экономических соображений. Соседи Белоруссии должны знать, как она будет реагировать на угрозы

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белорусские силовики во главе с Минобороны должны подготовить «мероприятие с участием президента», на котором будет обсуждаться весь комплекс вопросов, связанных с безопасностью страны в сложившихся условиях.

Об этом, как сообщает БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

«Вам надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием президента по всему этому комплексу вопросов, и прежде всего вопросам обороны нашего государства», — сказал Лукашенко.

«Через неделю, когда я вернусь из командировки, чтобы мы готовы были провести это мероприятие на базе Министерства обороны», — уточнил президент Белоруссии.

Он также заявил, что настало время переработать принятую ранее в Белоруссии Концепцию национальной безопасности. «Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать», — пояснил Лукашенко.

«Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически <...>. Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали. Особенно в нашем обществе — каким образом мы будем защищаться, как мы будем обороняться, какие будут наши действия», — добавил он.

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Ситуацию вокруг Белоруссии Лукашенко назвал очень серьезной и даже опасной. Он потребовал отчета о положении на южной границе и границе со странами Балтии. Кроме того, он потребовал усилить работу в области информационной безопасности. «Вопрос вопросов. Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все — от журналиста до президента», — поручил он.

Еще одно важное направление — дисциплина внутри страны. По словам Лукашенко, нужно «мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране».

«Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь, в Беларуси, создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул Лукашенко.

Он также призвал не успокаиваться и помнить о событиях 2020 года. «Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти «свядомыя» — это враги. <...> Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми», — считает президент Белоруссии.