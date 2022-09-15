Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 500 военных на двух направлениях
В результате массированных огневых ударов со стороны российских военных ВСУ потеряли в Николаевской и Херсонской областях до 500 военных убитыми и ранеными, а также 40 единиц военной техники, сообщили в Минобороны России.
Речь идет об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также сел Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области, говорится в сообщении военного ведомства. Потери понесли 46-я аэромобильная бригада ВСУ, а также 24-я и 28-я механизированные бригады украинских сил.
«В районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов», — отметили в Министерстве обороны.
По данным министерства, российские войска также уничтожили 30 снарядов реактивной системы огня HIMARS и «Ольха», а также две ракеты «Точка-У» близ Трудового Запорожской области, Херсона и Каховской ГЭС в Херсонской области. Артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли удары по семи пунктам управления, 42 артиллерийским подразделениям, военной технике и военнослужащим ВСУ в 116 районах, сообщает ведомство.
Россия ввела войска на Украину более полугода назад — в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима».
Минобороны России за этот период отчиталось об уничтожении 155 вертолетов, 293 самолетов, более 4,9 тыс. танков и иных бронемашин, 835 боевых машин РСЗО, более 3,3 тыс. орудий полевой артиллерии ВСУ.
Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.