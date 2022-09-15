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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 500 военных на двух направлениях

Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 500 военных в Херсонской и Николаевской областях
Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 116 районам на Украине, среди прочего, уничтожены семь пунктов управления ВСУ, сообщили в российском Минобороны. Сбиты 30 снарядов систем HIMARS и «Ольха»

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В результате массированных огневых ударов со стороны российских военных ВСУ потеряли в Николаевской и Херсонской областях до 500 военных убитыми и ранеными, а также 40 единиц военной техники, сообщили в Минобороны России.

Речь идет об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также сел Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области, говорится в сообщении военного ведомства. Потери понесли 46-я аэромобильная бригада ВСУ, а также 24-я и 28-я механизированные бригады украинских сил.

«В районе населенного пункта Спорное Донецкой народной республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь бронированных машин и пять пикапов», — отметили в Министерстве обороны.

По данным министерства, российские войска также уничтожили 30 снарядов реактивной системы огня HIMARS и «Ольха», а также две ракеты «Точка-У» близ Трудового Запорожской области, Херсона и Каховской ГЭС в Херсонской области. Артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли удары по семи пунктам управления, 42 артиллерийским подразделениям, военной технике и военнослужащим ВСУ в 116 районах, сообщает ведомство.

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Минобороны России за этот период отчиталось об уничтожении 155 вертолетов, 293 самолетов, более 4,9 тыс. танков и иных бронемашин, 835 боевых машин РСЗО, более 3,3 тыс. орудий полевой артиллерии ВСУ.

Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

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Константин Ткаченко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны
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