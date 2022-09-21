Ярославский театр назвал дату прощания и похорон Пускепалиса

Сергей Пускепалис (Фото: Артем Соболев / Global Look Press )

Прощание с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом, который погиб в ДТП, состоится 22 сентября в Ярославле, передает пресс-служба Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, где он был художественным руководителем.

«Траурные мероприятия в театре будут проходить с 9:00 до 12:30 в большом зрительном зале. В 10:00 в Волковском театре начнется гражданская панихида. В 13:00 — отпевание в Казанском монастыре (ул. Первомайская, 19А)», — говорится в сообщении.

Актера похоронят 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края.

Пускепалис погиб 20 сентября, ему было 56 лет. Фургон Ford Transit, в котором он ехал, столкнулся с фурой. Погиб также водитель Ford, водитель фуры получил травмы. По данным МВД, авария произошла около 11:00 в Ростовском районе Ярославской области.

Актер родился в Курске в 1966 году. После окончания учебы в Саратове и Москве работал режиссером. Сначала в Магнитогорском драматическом театре имени А.С. Пушкина, потом в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, позже помощником художественного руководителя в МХТ им. А.П. Чехова. В 2019 году стал худруком Волковского театра. Был членом центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду».

Среди известных киноработ Пускепалиса — роли в фильмах «Как я провел этим летом» («Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля как лучшему актеру), «Метро», «Битва за Севастополь», «Жизнь и судьба», в сериале «А у нас во дворе» и др.