Актер, режиссер и политический деятель: каким был Сергей Пускепалис

На фото (слева направо): Сергей Пускепалис и Павел Деревянко на кинофестивале «Кинотавр», Сочи, 2007 год.

В 2001 году Сергей Пускепалис окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС). Он проходил обучение на курсе профессора Петра Фоменко.

Во время учебы уже ставил спектакли в Самарском театре «Понедельник», затем с 2003 по 2007 год работал главным режиссером Магнитогорского театра драмы им. А.С. Пушкина и параллельно преподавал на театральном факультете Магнитогорской консерватории.

С 2009 по 2011 год был главным режиссером Ярославского академического драматического театра им. Федора Волкова. В этом же театре стал художественным руководителем в 2019 году