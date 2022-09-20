Актер, режиссер и политический деятель: каким был Сергей Пускепалис
20 сентября на 57-м году жизни в ДТП погиб заслуженный артист России, худрук Ярославского академического драматического театра им. Федора Волкова Сергей Пускепалис. История его жизни и карьеры — в фотогалерее РБК
Сергей Пускепалис учился на курсе советского и российского театрального режиссера, актера и театрального педагога Юрия Киселева в Саратовском театральном училище. Окончил его в 1985 году, потом служил на военном флоте (демобилизовался в 1988-м). С 1988 по 1998 год работал в Саратовском театре юного зрителя
На фото (слева направо): Сергей Пускепалис и Павел Деревянко на кинофестивале «Кинотавр», Сочи, 2007 год.
В 2001 году Сергей Пускепалис окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС). Он проходил обучение на курсе профессора Петра Фоменко.
Во время учебы уже ставил спектакли в Самарском театре «Понедельник», затем с 2003 по 2007 год работал главным режиссером Магнитогорского театра драмы им. А.С. Пушкина и параллельно преподавал на театральном факультете Магнитогорской консерватории.
С 2009 по 2011 год был главным режиссером Ярославского академического драматического театра им. Федора Волкова. В этом же театре стал художественным руководителем в 2019 году
На фото: Сергей Пускепалис на сборах труппы Российского государственного академического театра драмы им. Волкова, Ярославль, 2019 год.
Пускепалис работал не только в региональных, но и в столичных театрах. В 2007 году его пригласили в Театр Олега Табакова, где он поставил комедию «Женитьба Белугина». В 2018 году стал заместителем художественного руководителя по творческой работе в Московском художественном академическом театре им. Горького
На фото (слева направо): Сергей Пускепалис и Леонид Броневой на церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника» в Театре Российской армии, Москва, 21 марта 2008 года.
Впервые Пускепалис появился в кино в фильме Алексея Учителя «Прогулка» (2003). Вторая роль была в фильме «Простые вещи», за нее он получил награды в номинации «Лучшая мужская роль» на международном кинофестивале в Карловых Варах и на «Кинотавре». В 2015 году на экраны вышел фильм «Клинч», срежиссированный Пускепалисом
На фото (слева направо): Александр Кушаев, Григорий Добрыгин, Сергей Пускепалис и Роман Борисевич на IX церемонии вручения премии «Золотой орел», 2011 год.
В 2011 году актер был номинирован на премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль (в тот год награда досталась Владимиру Машкову). Фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом», в котором Сергей Пускепалис сыграл главную роль, был признан лучшим и получил премию.
Еще до появления в кино, в 1999 году, Пускепалису было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Также среди его наград есть премия «Ника» (2008), «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля (2010, за работу в фильме «Как я провел этим летом») и «Золотой орел» (2018)
На фото: Сергей Пускепалис с женой Еленой перед началом церемонии вручения премии «Золотой орел» на «Мосфильме», Москва, 21 января 2011 года.
Сергей Пускепалис был женат дважды. Первый раз — на актрисе Эльвире Данилиной. Второй — на гидрогеологе Елене Петровой. От второго брака у Пускепалиса есть сын Глеб (родился в 1992 году), который тоже стал актером. Пускепалис-младший дебютировал в кино, сыграв главную роль в фильме «Коктебель» (2003)
На фото (справа налево): Сергей Пускепалис, Александр Бабаков, Захар Прилепин и Александр Казаков на учредительном съезде политической партии «За правду» в «Телеграф Холле», 2020 год.
В феврале 2020 года писатель Захар Прилепин создал партию «За правду». Заместителем главы партии избрали Сергея Пускепалиса. В январе 2021 года лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» встретились в Государственном центральном музее современной истории России и подписали манифест об объединении. Новая партия стала называться «Справедливая Россия — За правду».
В марте 2022 года Пускепалис поддержал военную спецоперацию на Украине. В конце лета он поехал в ДНР, чтобы отвезти туда гуманитарный груз для армии. Про свою деятельность Пускепалис говорил: «С 2016-го езжу. Помогать недавно начал. <...> Семья понимает. Это ведь малая часть того, что мы можем отдать. Это нужно осмыслить»