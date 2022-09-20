Актер, режиссер и политический деятель: каким был Сергей Пускепалис

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
Суд запретил Ройзману посещать митинги, демонстрации и шествия Политика, 18:00
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 17:58
Как разрабатывают вакцины: разбираем основные этапы Pro, 17:56 
Винер поддержала идею создания с Китаем независимой от МОК организации Спорт, 17:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Глава ЛНР попросит Путина о быстром вступлении в состав России Политика, 17:35
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:35
Курский губернатор сообщил о раненой при обстреле села с Украины Политика, 17:32
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сенаторы США предложили ввести вторичные санкции за нефть из России Политика, 17:25
Какие компании справляются с кризисами в 10 раз лучше конкурентов Pro, 17:22
Пушилин исключил проведение электронного голосования на референдуме в ДНР Политика, 17:21
Малоизвестный брокер из США провел шесть IPO с ростом акций на 2000% Инвестиции, 17:19
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
Пушилин призвал сохранить название ДНР в случае присоединения к России Политика, 17:10
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Актер, режиссер и политический деятель: каким был Сергей Пускепалис

20 сентября на 57-м году жизни в ДТП погиб заслуженный артист России, худрук Ярославского академического драматического театра им. Федора Волкова Сергей Пускепалис. История его жизни и карьеры — в фотогалерее РБК
Фото:из личного архива
Фото: из личного архива

Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске в интернациональной семье. Его отец — литовец, а мать — болгарка. В 1980 году переехал с семьей в Саратов

Фото:из личного архива
Фото: из личного архива

Сергей Пускепалис учился на курсе советского и российского театрального режиссера, актера и театрального педагога Юрия Киселева в Саратовском театральном училище. Окончил его в 1985 году, потом служил на военном флоте (демобилизовался в 1988-м). С 1988 по 1998 год работал в Саратовском театре юного зрителя

Фото:Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

На фото (слева направо): Сергей Пускепалис и Павел Деревянко на кинофестивале «Кинотавр», Сочи, 2007 год.

В 2001 году Сергей Пускепалис окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС). Он проходил обучение на курсе профессора Петра Фоменко.

Во время учебы уже ставил спектакли в Самарском театре «Понедельник», затем с 2003 по 2007 год работал главным режиссером Магнитогорского театра драмы им. А.С. Пушкина и параллельно преподавал на театральном факультете Магнитогорской консерватории.

С 2009 по 2011 год был главным режиссером Ярославского академического драматического театра им. Федора Волкова. В этом же театре стал художественным руководителем в 2019 году

Фото:Сергей Метелица / ТАСС
Фото: Сергей Метелица / ТАСС

На фото: Сергей Пускепалис на сборах труппы Российского государственного академического театра драмы им. Волкова, Ярославль, 2019 год.

Пускепалис работал не только в региональных, но и в столичных театрах. В 2007 году его пригласили в Театр Олега Табакова, где он поставил комедию «Женитьба Белугина». В 2018 году стал заместителем художественного руководителя по творческой работе в Московском художественном академическом театре им. Горького

Фото:Александр Куров / ТАСС
Фото: Александр Куров / ТАСС

На фото (слева направо): Сергей Пускепалис и Леонид Броневой на церемонии вручения Национальной кинематографической премии «Ника» в Театре Российской армии, Москва, 21 марта 2008 года.

Впервые Пускепалис появился в кино в фильме Алексея Учителя «Прогулка» (2003). Вторая роль была в фильме «Простые вещи», за нее он получил награды в номинации «Лучшая мужская роль» на международном кинофестивале в Карловых Варах и на «Кинотавре». В 2015 году на экраны вышел фильм «Клинч», срежиссированный Пускепалисом

Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На фото (слева направо): Александр Кушаев, Григорий Добрыгин, Сергей Пускепалис и Роман Борисевич на IX церемонии вручения премии «Золотой орел», 2011 год.

В 2011 году актер был номинирован на премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль (в тот год награда досталась Владимиру Машкову). Фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом», в котором Сергей Пускепалис сыграл главную роль, был признан лучшим и получил премию.

Еще до появления в кино, в 1999 году, Пускепалису было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Также среди его наград есть премия «Ника» (2008), «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля (2010, за работу в фильме «Как я провел этим летом») и «Золотой орел» (2018)

Фото:Анна Салынская / ТАСС
Фото: Анна Салынская / ТАСС

На фото: Сергей Пускепалис с женой Еленой перед началом церемонии вручения премии «Золотой орел» на «Мосфильме», Москва, 21 января 2011 года.

Сергей Пускепалис был женат дважды. Первый раз — на актрисе Эльвире Данилиной. Второй — на гидрогеологе Елене Петровой. От второго брака у Пускепалиса есть сын Глеб (родился в 1992 году), который тоже стал актером. Пускепалис-младший дебютировал в кино, сыграв главную роль в фильме «Коктебель» (2003)

Фото:Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

На фото (справа налево): Сергей Пускепалис, Александр Бабаков, Захар Прилепин и Александр Казаков на учредительном съезде политической партии «За правду» в «Телеграф Холле», 2020 год.

В феврале 2020 года писатель Захар Прилепин создал партию «За правду». Заместителем главы партии избрали Сергея Пускепалиса. В январе 2021 года лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» встретились в Государственном центральном музее современной истории России и подписали манифест об объединении. Новая партия стала называться «Справедливая Россия — За правду».

В марте 2022 года Пускепалис поддержал военную спецоперацию на Украине. В конце лета он поехал в ДНР, чтобы отвезти туда гуманитарный груз для армии. Про свою деятельность Пускепалис говорил: «С 2016-го езжу. Помогать недавно начал. <...> Семья понимает. Это ведь малая часть того, что мы можем отдать. Это нужно осмыслить»

Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

20 сентября 2022 года Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сказал, что Волковский театр осиротел, и назвал смерть режиссера огромной потерей для всей страны

Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Сергей Пускепалис
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter