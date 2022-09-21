Число смертей от COVID-19 в России стало рекордным с мая

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние сутки от коронавируса в России умерли 107 человек, сообщил оперативный штаб в Telegram. Показатель стал рекордным с 17 мая, когда умерли 110 человек.

Суточное число новых случаев заражения коронавирусом составило 53 045 при 200 тыс. тестов. Большинство случаев пришлось на Москву (6647), Санкт-Петербург (3897) и Воронежскую область (1993).

Число госпитализированных уменьшилось на 7,1% по сравнению с 20 сентября, в больницы попал 4 321 человек. Выздоровели 59 718 человек, что на 14,4% больше, чем накануне.

18 сентября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что показатель смертности от коронавируса вырос в 3,5 раза за последние дни. Он спрогнозировал, что уровень может вырасти до 200 смертей в сутки, а потом выйти на плато.

Опрошенные РБК вирусологи усомнились в сильном росте смертности. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев указал, что сейчас в 40 раз меньше заболевших нуждаются в госпитализации. «Не думаю, что смертность вырастет. Число заболевших уменьшается — естественно, должно уменьшаться и число умерших. Скорее всего, мы находимся на плато и ожидать увеличения смертности и роста заболеваемости не стоит», — добавил он.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн говорил, что число смертей вряд ли будет сильно увеличиваться. «Через какое-то время должен начаться спад. Но предсказать, когда именно он начнется, сложно», — сказал он.

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