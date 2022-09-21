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МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях

Вид на здание МИД Таджикистана
Вид на здание МИД Таджикистана (Фото: mfa.tj)

МИД Таджикистана заявил, что Киргизия совершает провокации на границе с Таджикистаном, несмотря на протокол об урегулировании ситуации. «Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области Киргизии», — сказано в сообщении.

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Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Ведомство заявило, что 18 сентября военные заметили вблизи таджикской погранзаставы «Сархадчи» в Лахшском районе БТР, БМП, бронированные разведывательные машины и зенитные установки 22мм Вооруженных сил Киргизии. На следующий день они обнаружили 12 единиц укрытой военной техники вблизи населенного пункта Лохути таджикского города Канибадам, а также 70 военнослужащих спецназа около погранзаставы №3 «Нуробод» в Деваштичском районе.

Кроме того, по версии МИД Таджикистана, 19 и 20 сентября над городом Исфара, районами Деваштич, Бободжон Гафуров, Джаббор Расулов и Рашт, таджикскими погранзаставами «Сархадчи» и «Ширинчашма» в Лахшском районе, «Росровут» и «Муряк» в районе Деваштич, а также над воинскими частями Министерства обороны летали киргизские беспилотники.

«Таджикистан вновь призывает киргизскую сторону к неукоснительному выполнению подписанных протоколов о нормализации ситуации в районе границы. В противном случае таджикская сторона будет расценивать ситуацию как подготовку к очередной агрессии Кыргызстана», — заявил МИД и добавил, что ответственность за последствия провокации будет лежать на Киргизии.

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Фото:Даниль Усманов / AP

Бои на границе начались утром 14 сентября. По версии погранслужбы Киргизии, таджикские пограничники в Баткенской области заняли новые позиции в нарушение достигнутых договоренностей. В ответ на требования покинуть территорию они открыли огонь. В свою очередь Таджикистан обвинил в провокации киргизских пограничников, которые первыми обстреляли таджикскую погранзаставу.

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Погибли 59 граждан Киргизии, еще 140 получили ранения. Потери Таджикистана достигли 41 человека.

Вечером 19 сентября главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол об установлении мира. На тот момент бои прекратились.

Теги
Киргизия Таджикистан провокации граница договоренности
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