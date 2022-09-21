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«РИА Новости» сообщило о предотвращении терактов в Херсонской области

«РИА Новости»: в Херсонской области обезвредили бомбы, подготовленные для терактов

Российские силовики обезвредили самодельные взрывные устройства, подготовленные для совершения терактов, в Голопристанском районе Херсонской области, сообщил «РИА Новости» сотрудник силовых структур России.

По данным агентства, силовики 19 сентября обследовали два дома, где проживали наводчики и корректировщики огня Вооруженных сил Украины. Там были обнаружены самодельные бомбы, которые «планировалось использовать в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам». Инженеры-взрывотехники подорвали устройства на месте их закладки.

Собеседник предоставил видеокадры подрыва, а также сканы переписки в чате корректировщиков, утверждает агентство.

В Херсонской области назвали альтернативу мобилизации после референдума
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Пророссийские власти Херсонской области вместе с руководством ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области объявили о проведении референдумов о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо призвал президента Владимира Путина «при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации». Область собирается войти в состав России в своих административных границах, уточнил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

Теги
Херсонская область предотвращение теракта
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