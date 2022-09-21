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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира Организации объединенных наций, для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Его выступление запланировано на 24 сентября. В состав делегации также вошли заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постпред России при ООН Василий Небензя.

Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН
Политика
Сергей Лавров

Сессия Генассамблеи ООН впервые за два года проходит в очном формате. Для участия в ней членам российской делегации во главе с Лавровым нужно было получить американские визы. До 13 сентября этот вопрос оставался нерешенным, в том числе для главы МИДа России, поскольку США ввели против него санкции, тем самым, по сути, запретив ему въезд в страну. 

13 сентября глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко призвал генерального секретаря организации Антониу Гуттериша запустить процедуры арбитража, чтобы решить проблему с визами для российских дипломатов. В этот же день Лавров получил разрешение на въезд. 

Позднее Небензя заявил, что большинство членов российской делегации не получили визы. Представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что в состав делегации входят также сопровождающие, большая часть которых не получила визу.

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Сергей Лавров Генассамблея ООН

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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