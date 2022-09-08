Небензя счел «вехой дезинформационной кампании» Совбез ООН по Украине

Василий Небензя (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, которое созвали по запросу США и Албании, может стать кампанией по дезинформации. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя, следует из публикации на сайте миссии при ООН.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — сказал он.

Небензя обвинил власти западных стран в попытке «очернить военную операцию» и привел в пример данные о гибели мирных жителей в Буче, Краматорске, Кременчуге и Мариуполе, которые он счел «постановкой и провокацией».

«Теперь нам вменяются в вину некие жестокие«фильтрационные мероприятия», которые мы якобы осуществляем в отношении украинских граждан. <...> Если речь идет о выявлении среди желающих выехать в Россию украинских граждан боевиков нацбатов или солдат ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения, то это нормальная практика для любой армии мира», — заявил российский постпред.

Он назвал попытки инициаторов дискуссии «под правозащитным соусом» поднять вопрос о существовании фильтрационных лагерей для украинцев в России циничными.«У тех, кто продвигает подобные инсинуации, попросту нелады с фактами или здравым смыслом. Против этого и элементарная статистика, причем международная», — добавил Небензя и назвал Россию первой страной по числу принятых украинских беженцев.

По данным агентства ООН по делам беженцев, за 195 дней военных действий границу с Россией пересекли более 2,49 млн из 12,32 млн вынужденных переселенцев с Украины. Однако большинство покинувших страну уехали в Польшу — более 5,95 млн. Венгрия и Румыния приняли по 1,3 и 1,1 млн человек.

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Ранее американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила, что США и Албания созвали заседания Совета Безопасности для того, чтобы обсудить фильтрационные действия России в отношении украинцев, которые сопротивляются российской власти.

«У нас есть доказательства того, что сотни тысяч граждан Украины, включая детей, были допрошены, задержаны и насильственно депортированы, а некоторые из них отправлены в очень отдаленные районы», — сказала дипломат и указала, что некоторым украинцам разрешают остаться на родине, других отправляют в тюрьмы, а часть из них просто исчезает.

Томас-Гринфилд заявила о свидетельствах очевидцев, которые рассказывали об угрозах, преследовании, случаях пыток и изъятия документов со стороны российских силовиков «Они подвергались агрессивным обыскам, допросам в бесчеловечных и унижающих достоинство обстоятельствах. Это действительно ужасно», — рассказала она.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Он назвал ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.