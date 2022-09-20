В Энергодаре заявили о повреждении системы охлаждения ЗАЭС после обстрела

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 21:03
Финляндия предложила ЕС внести туристические визы в сферу санкций Политика, 20:58
ВГА Запорожья объявит независимость в административных границах области Политика, 20:45
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 20:42
Расходы Германии на спасение газового гиганта Uniper оценили в €29 млрд Политика, 20:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:32
Как российский рынок пережил новое падение и что будет дальше Pro, 20:30
Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом Инвестиции, 20:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 20:18
Карпин допустил переход сборной России в Азиатскую конфедерацию Спорт, 20:17
Белый дом счел референдумы в Донбассе оскорблением принципов суверенитета Политика, 20:14
20 лет назад погиб Сергей Бодров. Вспоминаем лучшие фильмы с его участием Life, 20:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:07
Кулеба исключил изменение планов Киева из-за референдумов Политика, 20:02
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Энергодаре заявили о повреждении системы охлаждения ЗАЭС после обстрела

По предварительным данным, сотрудники АЭС и Росгвардии не пострадали в результате обстрела

Фото:zaporojie24 / Telegram Фото:zaporojie24 / Telegram Фото:zaporojie24 / Telegram Фото:zaporojie24 / Telegram Фото:zaporojie24 / Telegram

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды повредили специальный корпус, систему охлаждения и столовую, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Энергодара.

«В результате провокационных обстрелов со стороны ВСУ зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили: спец. корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Энергодарский связной» со ссылкой на ВГА указывает, что станцию обстреляли с использованием осколочно-фугасных снарядов. В результате атаки ни сотрудники АЭС, ни охраняющие ее росгвардейцы не пострадали.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

АЭС периодически подвергается обстрелам с июля. Россия обвиняет в них Украину, Украина — Россию. На фоне обстрелов происходило отключение работавших блоков станции — сначала пятого, затем шестого. 11 сентября, после отключения последнего, была полностью остановлена работа станции.

В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она в своем отчете после визита призвала не допустить возникновения радиационной аварии из-за повреждений электростанции, возникших в результате боевых действий. Среди объектов, которые оказались под обстрелами, МАГАТЭ перечислило здание с неиспользованным топливом и хранилище твердых радиоактивных отходов; резервуар со смазочным маслом для турбин; здание, где расположен пункт аварийной сигнализации, и др.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Из-за удара по логистике для арендаторов складов настало золотое время
Статьи
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Совет директоров стоит перед дилеммой. Как ее разрешить
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia
Статьи
Pro
Фото: Michelle McLoughlin / Reuters «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес
Статьи
Теги
Энергодар Военная операция на Украине Запорожская АЭС
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МАГАТЭ объявило о возобновлении подачи электричества на ЗАЭС с Украины
Политика
Власти Запорожья сообщили об обстреле в районе АЭС
Политика
Совет МАГАТЭ в резолюции призвал Россию «прекратить действия против ЗАЭС»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter