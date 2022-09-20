В Энергодаре заявили о повреждении системы охлаждения ЗАЭС после обстрела

По предварительным данным, сотрудники АЭС и Росгвардии не пострадали в результате обстрела

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды повредили специальный корпус, систему охлаждения и столовую, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Энергодара.

«В результате провокационных обстрелов со стороны ВСУ зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили: спец. корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Энергодарский связной» со ссылкой на ВГА указывает, что станцию обстреляли с использованием осколочно-фугасных снарядов. В результате атаки ни сотрудники АЭС, ни охраняющие ее росгвардейцы не пострадали.

АЭС периодически подвергается обстрелам с июля. Россия обвиняет в них Украину, Украина — Россию. На фоне обстрелов происходило отключение работавших блоков станции — сначала пятого, затем шестого. 11 сентября, после отключения последнего, была полностью остановлена работа станции.

В начале сентября станцию посетила миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она в своем отчете после визита призвала не допустить возникновения радиационной аварии из-за повреждений электростанции, возникших в результате боевых действий. Среди объектов, которые оказались под обстрелами, МАГАТЭ перечислило здание с неиспользованным топливом и хранилище твердых радиоактивных отходов; резервуар со смазочным маслом для турбин; здание, где расположен пункт аварийной сигнализации, и др.