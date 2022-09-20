Путин назвал Пускепалиса бесконечно талантливым

Сергей Пускепалис (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера и режиссера Сергея Пускепалиса, который 20 сентября погиб в ДТП в Ярославской области, а также коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, где Пускепалис был худруком. Текст размещен на сайте Кремля.

Глава государства описал актера как «бесконечно талантливого, увлеченного человека» и самобытного творческого деятеля.

«И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», — указал Путин.

Пускепалис ехал в фургоне Ford Transit, столкнувшемся с фурой, писал телеграм-канал Baza. Кроме актера, погиб водитель Ford, водитель грузовика получил травмы. РЕН ТВ указывал, что в фургоне Пускепалис вез помощь для участников спецоперации на Украине.

Актеру было 56 лет. Он родился в Курске в 1966 году, был выпускником Саратовского театрального училища, играл в местном театре юного зрителя. Позднее окончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. После этого работал главным режиссером в Магнитогорском драматическом театра имени А.С. Пушкина, был режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, помощником худрука МХТ им. А.П. Чехова. Волковский театр возглавил в 2019 году, а в прошлом стал членом центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду».



Среди известных киноработ Пускепалиса — роли в фильмах «Метро», «Битва за Севастополь», «Жизнь и судьба», в сериале «А у нас во дворе» и др.