Путин назвал Пускепалиса бесконечно талантливым

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
В Энергодаре заявили о повреждении системы охладжения ЗАЭС после обстрела Политика, 19:33
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 19:32
Эрдоган призвал дать России и Украине «достойно выйти из кризиса» Политика, 19:25
Путин заявил о значимой роли футбольного матча Россия — Босния Спорт, 19:21
В Грузии освободили заложников из банка в Кутаиси Общество, 19:19
До России добрался бюджетный смартфон Tecno с очень емкой батареей Life, 19:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:33
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 19:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава Запорожья пообещал обход населения «бригадами» на референдуме Политика, 19:08
Шольц исключил признание референдумов о присоединении ДНР и ЛНР к России Политика, 18:56
Путин назвал Пускепалиса бесконечно талантливым Общество, 18:49
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 18:44
Аршавин отреагировал на недопуск сборной России к отбору на Евро Спорт, 18:36
МВД завело дело после гибели в ДТП режиссера Пускепалиса Общество, 18:31
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Путин назвал Пускепалиса бесконечно талантливым

Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера и режиссера Сергея Пускепалиса, который 20 сентября погиб в ДТП в Ярославской области, а также коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, где Пускепалис был худруком. Текст размещен на сайте Кремля.

Глава государства описал актера как «бесконечно талантливого, увлеченного человека» и самобытного творческого деятеля.

«И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», — указал Путин.

Актер, режиссер и политический деятель: каким был Сергей Пускепалис
Фотогалерея 

Пускепалис ехал в фургоне Ford Transit, столкнувшемся с фурой, писал телеграм-канал Baza. Кроме актера, погиб водитель Ford, водитель грузовика получил травмы. РЕН ТВ указывал, что в фургоне Пускепалис вез помощь для участников спецоперации на Украине.

Актеру было 56 лет. Он родился в Курске в 1966 году, был выпускником Саратовского театрального училища, играл в местном театре юного зрителя. Позднее окончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. После этого работал главным режиссером в Магнитогорском драматическом театра имени А.С. Пушкина, был режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, помощником худрука МХТ им. А.П. Чехова. Волковский театр возглавил в 2019 году, а в прошлом стал членом центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду».

Среди известных киноработ Пускепалиса — роли в фильмах «Метро», «Битва за Севастополь», «Жизнь и судьба», в сериале «А у нас во дворе» и др.

Теги
Сергей Пускепалис Владимир Путин соболезнование
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МВД завело дело после гибели в ДТП режиссера Пускепалиса
Общество
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter