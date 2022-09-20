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МВД завело дело после гибели в ДТП режиссера Пускепалиса

Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Управление МВД по Ярославской области возбудило уголовное дело в связи с автокатастрофой, у которой погиб актер и режиссер, худрук ярославского Театра имени Волкова Сергей Пускепалис.

«По факту ДТП в Ростовском районе следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

Автокатастрофа произошла около 11:00 на трассе М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. Автомобиль с Пускепалисом на повороте сначала задел одну фуру, двигавшуюся во встречном направлении, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру.

Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет. Водитель грузовика госпитализирован.

Актер, режиссер и политический деятель: каким был Сергей Пускепалис
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, в котором сообщил, что бронированный фургон Ford Transit предназначен в подарок диверсионно-разведывательному отряду комбата «Волк». Машину предполагалось покрасить в камуфляж. Пускепалис на видео объяснял, что машина тяжелая, поскольку оснащена броневыми листами. Именно эта машина стала участником смертельной аварии.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что виделся с Пускепалисом накануне. «Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный», — отметил глава региона. Он подчеркнул, что Волковский театр осиротел, и назвал смерть режиссера огромной потерей для всей страны.

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