Запорожская ВГА назвала условие для возвращения «неблагонадежных» граждан
«Неблагонадежные» граждане, которых выдворили из Запорожской области, в будущем смогут вернуться, если осознают вину и не будут вести «подрывную деятельность», заявил глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
«Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектом в составе России, то у нас будет действовать российское законодательство, и этот [выдворенный ранее] человек после определенных процедур, я думаю, что сможет вернуться, если он гарантированно не будет вести подрывную деятельность и осознает свою вину», — сказал Балицкий.
По его словам, «у каждого в жизни должен быть второй шанс». У тех, кого выдворяют, в Запорожской области остаются «хозяйство, родня», похоронены их близкие, продолжил он. «Мы даем им возможность подумать, пожить в бандерштадте», — заявил глава ВГА, выразив сомнения в том, что те, кто решит вернуться, будет вести экстремистскую деятельность.
Но пока таким желающим ВГА вернуться не разрешает. «Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация и будут действовать полноценные законы, тогда через определенные процедуры человек сможет вернуться на территорию и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность», — добавил Балицкий.
Россия продолжает проводить на Украине военную спецоперацию, которую начала 24 февраля. Под контролем российских сил в том числе находится часть Запорожской области. На этой территории была сформирована ВГА.
В июле Запорожская ВГА запретила дискредитировать российскую армию и власти, в качестве наказания граждан могут принудительно выдворять из региона. А на этой неделе «РИА Новости» со ссылкой на неназванное российское силовое ведомство сообщило, что граждан начали выдворять также за «проукраинскую пропаганду» и препятствование работе местной администрации. «Неблагонадежных» отправляют на подконтрольные Украине территории
Как пишет агентство, в минувшую субботу были выдворены четыре человека. Один из них использовал административный ресурс, чтобы организовывать незаконные митинги и финансовую поддержку СМИ, «пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность», еще один вел деятельность по дестабилизации общественной безопасности, сообщило «РИА Новости».