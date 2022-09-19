Запорожская ВГА назвала условие для возвращения «неблагонадежных» граждан

По словам Балицкого, «неблагонадежные» граждане смогут вернуться «после определенных процедур», когда на подконтрольной российским силам территории Запорожской области «будет действовать российское законодательство»

Фото: РИА Новости

«Неблагонадежные» граждане, которых выдворили из Запорожской области, в будущем смогут вернуться, если осознают вину и не будут вести «подрывную деятельность», заявил глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектом в составе России, то у нас будет действовать российское законодательство, и этот [выдворенный ранее] человек после определенных процедур, я думаю, что сможет вернуться, если он гарантированно не будет вести подрывную деятельность и осознает свою вину», — сказал Балицкий.

По его словам, «у каждого в жизни должен быть второй шанс». У тех, кого выдворяют, в Запорожской области остаются «хозяйство, родня», похоронены их близкие, продолжил он. «Мы даем им возможность подумать, пожить в бандерштадте», — заявил глава ВГА, выразив сомнения в том, что те, кто решит вернуться, будет вести экстремистскую деятельность.

Но пока таким желающим ВГА вернуться не разрешает. «Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация и будут действовать полноценные законы, тогда через определенные процедуры человек сможет вернуться на территорию и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность», — добавил Балицкий.

Россия продолжает проводить на Украине военную спецоперацию, которую начала 24 февраля. Под контролем российских сил в том числе находится часть Запорожской области. На этой территории была сформирована ВГА.

В июле Запорожская ВГА запретила дискредитировать российскую армию и власти, в качестве наказания граждан могут принудительно выдворять из региона. А на этой неделе «РИА Новости» со ссылкой на неназванное российское силовое ведомство сообщило, что граждан начали выдворять также за «проукраинскую пропаганду» и препятствование работе местной администрации. «Неблагонадежных» отправляют на подконтрольные Украине территории

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Как пишет агентство, в минувшую субботу были выдворены четыре человека. Один из них использовал административный ресурс, чтобы организовывать незаконные митинги и финансовую поддержку СМИ, «пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность», еще один вел деятельность по дестабилизации общественной безопасности, сообщило «РИА Новости».