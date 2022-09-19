Запорожская ВГА назвала условие для возвращения «неблагонадежных» граждан

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 16:01
Похороны королевы Елизаветы II. Трансляция Политика, 16:09
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 16:03
Байден помиловал талиба ради освобождения пленного американца Политика, 16:00
Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью после госпитализации Политика, 15:54
Управляющий петербургского отеля рассказал о визите Елизаветы II в 1994-м Стиль, 15:50
Ваша компания оказалась в центре заказного скандала. Как защититься Pro, 15:46
Мантуров призвал скорее определиться с параллельным импортом алкоголя Бизнес, 15:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В сборной России назвали неприемлемым поведение выбравшего Грузию игрока Спорт, 15:45
РФС подтвердил жалобу в УЕФА на тренера сборной Украины Спорт, 15:41
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 15:40
Власти Москвы сообщили о подаче тепла в половину жилых многоэтажек Недвижимость, 15:31
Журналист назвал дочь Тутберидзе членом Ассоциации фигурного катания США Спорт, 15:27
Биткоин обновил минимум за три месяца. Два прогноза на будущее Крипто, 15:22
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Запорожская ВГА назвала условие для возвращения «неблагонадежных» граждан

Глава Запорожской ВГА Балицкий: неблагонадежные граждане смогут вернуться, если раскаются
По словам Балицкого, «неблагонадежные» граждане смогут вернуться «после определенных процедур», когда на подконтрольной российским силам территории Запорожской области «будет действовать российское законодательство»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

«Неблагонадежные» граждане, которых выдворили из Запорожской области, в будущем смогут вернуться, если осознают вину и не будут вести «подрывную деятельность», заявил глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Когда проведем референдум и мы станем полноценным субъектом в составе России, то у нас будет действовать российское законодательство, и этот [выдворенный ранее] человек после определенных процедур, я думаю, что сможет вернуться, если он гарантированно не будет вести подрывную деятельность и осознает свою вину», — сказал Балицкий.

По его словам, «у каждого в жизни должен быть второй шанс». У тех, кого выдворяют, в Запорожской области остаются «хозяйство, родня», похоронены их близкие, продолжил он. «Мы даем им возможность подумать, пожить в бандерштадте», — заявил глава ВГА, выразив сомнения в том, что те, кто решит вернуться, будет вести экстремистскую деятельность.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Но пока таким желающим ВГА вернуться не разрешает. «Многие стараются вернуться, но пока мы их не пускаем. Когда будет Российская Федерация и будут действовать полноценные законы, тогда через определенные процедуры человек сможет вернуться на территорию и, возможно, даже вести здесь хозяйственную деятельность», — добавил Балицкий.

Россия продолжает проводить на Украине военную спецоперацию, которую начала 24 февраля. Под контролем российских сил в том числе находится часть Запорожской области. На этой территории была сформирована ВГА.

В июле Запорожская ВГА запретила дискредитировать российскую армию и власти, в качестве наказания граждан могут принудительно выдворять из региона. А на этой неделе «РИА Новости» со ссылкой на неназванное российское силовое ведомство сообщило, что граждан начали выдворять также за «проукраинскую пропаганду» и препятствование работе местной администрации. «Неблагонадежных» отправляют на подконтрольные Украине территории

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Курс доллара достиг рекорда. Почему это опасно для развивающихся экономик
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Голубые фишки «ФосАгро»: что не так с акциями компании
Статьи

Как пишет агентство, в минувшую субботу были выдворены четыре человека. Один из них использовал административный ресурс, чтобы организовывать незаконные митинги и финансовую поддержку СМИ, «пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность», еще один вел деятельность по дестабилизации общественной безопасности, сообщило «РИА Новости».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Запорожская область выдворение Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Запорожье показали, как выглядит выдворение за дискредитацию России
Политика
Минобороны заявило об ударе по обслуживавшему HIMARS заводу в Запорожье
Политика
В Запорожье после нескольких взрывов отключилось электричество
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter