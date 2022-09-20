В России за сутки выявили 46 тыс. случаев COVID при 4 тыс. госпитализаций
В России за последние сутки госпитализирован 4651 человек, что на 126,4% больше по сравнению с 19 сентября, когда в больницу с коронавирусом попали 2054 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего за сутки зарегистрировали 46 474 новых случая заболеваемости COVID-19, 52 194 человека выздоровели, 98 человек умерли.
Больше всего заразившихся выявили в Москве — 4171 новый случай. На втором месте — Санкт-Петербург (4110 случаев), на третьем — Воронежская область (1958 случаев). Затем следуют Самарская (1903) и Свердловская области (1832).
За все время пандемии в России зарегистрировали более 20 млн заразившихся коронавирусом, около 380 тыс. человек умерли.
Новый подъем заболеваемости COVID-19 наблюдается в России с июля (тогда были сняты коронавирусные ограничения). Так, 1 августа врачи выявили 10,8 тыс. новых пациентов, а 1 сентября федеральный оперштаб сообщил о 49,7 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки. Этот показатель стал рекордным с начала марта.
Рост заболеваемости в Роспотребнадзоре объясняли распространением менее тяжелых вариантов омикрон-штамма. В ведомстве не сочли необходимым возвращать коронавирусные ограничения.