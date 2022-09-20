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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 46 тыс. случаев COVID при 4 тыс. госпитализаций

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России за последние сутки госпитализирован 4651 человек, что на 126,4% больше по сравнению с 19 сентября, когда в больницу с коронавирусом попали 2054 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего за сутки зарегистрировали 46 474 новых случая заболеваемости COVID-19, 52 194 человека выздоровели, 98 человек умерли.

Больше всего заразившихся выявили в Москве — 4171 новый случай. На втором месте — Санкт-Петербург (4110 случаев), на третьем — Воронежская область (1958 случаев). Затем следуют Самарская (1903) и Свердловская области (1832).

За все время пандемии в России зарегистрировали более 20 млн заразившихся коронавирусом, около 380 тыс. человек умерли.

В Минздраве не исключили рост числа заболевших COVID до 100 тыс. в сутки
Общество
Фото:Leon Neal / Getty Images

Новый подъем заболеваемости COVID-19 наблюдается в России с июля (тогда были сняты коронавирусные ограничения). Так, 1 августа врачи выявили 10,8 тыс. новых пациентов, а 1 сентября федеральный оперштаб сообщил о 49,7 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки. Этот показатель стал рекордным с начала марта.

Рост заболеваемости в Роспотребнадзоре объясняли распространением менее тяжелых вариантов омикрон-штамма. В ведомстве не сочли необходимым возвращать коронавирусные ограничения.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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